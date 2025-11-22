Auseinandersetzung in Supermarkt in Sennewitz: Unbekannte wollten größere Summe Bargeld wechseln und stoßen Drohungen aus
Zwei Unbekannte verlangten gestern Abend gegen 17 Uhr an der Kasse eines Supermarktes den Wechsel einer größere Summe Bargeld. Die Mitarbeiterin lehnte dies ab. Da die Männer auf dem Wechsel des Geldes beharrten, kam es zu Auseinandersetzung mit einem Kunden des Geschäfts. Schließlich verließen die beiden Männer den Markt und äußerten dabei verbale Drohungen gegen Mitarbeiter und die anwesende Kundschaft. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Identität der beiden Unbekanntem, welche sich mit einem Auto in unbekannte Richtung entfernten.
Ein Supermarkt ist keine Bank. Aber mit 100€-Schein ne Cola, ein Brötchen,… bezahlen sollte möglich sein.
Und in manchen Märkten gibt’s jetzt Wechselautomaten für Kleingeld, HÄNDE WEG!!!