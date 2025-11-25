AWO-Aktion Sterntaler am Donnerstag und Freitag auf dem Marktplatz

Am Donnerstag und Freitag steht von 15 bis 19 Uhr der Sterntaler-Stand der AWO Stiftung humalios auf dem Weihnachtsmarkt in Halle. Am Stand direkt vor dem ehemaligen Galeria Kaufhof liegen Wunschzettel von Kindern und Senior*innen aus AWO-Einrichtungen aus. Sie warten auf freundliche Spender*innen, die gern einen Weihnachtswunsch erfüllen möchten.

Seit 1998 gehört der Sterntaler-Stand der AWO Stiftung humalios zum Weihnachtsmarkt in Halle. Dort gibt es Wunschzettel aus halleschen AWO-Einrichtungen, die von Kindern aus einkommensschwachen Familien besucht werden sowie von Senior*innen aus den AWO-Seniorenheimen in Halle. Mehr als 800 Wunschzettel sind in den vergangenen Wochen in der AWO-Geschäftsstelle in der Zerbster Straße 14 in Halle eingetroffen.

Ein Teil der Wunschzettel geht an Firmen und Institutionen, die die Aktion „Sterntaler“ schon seit vielen Jahren unterstützen. Ein weiterer Teil wird ab Donnerstag, 27.11.2025, zu den unten genannten Terminen auf dem Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) am Sterntaler-Stand der AWO Stiftung „humalios“ ausliegen und kann dort von Spender*innen eingelöst werden.

Einfach mitmachen

Mit der Aktion „Sterntaler“ der Stiftung „humalios“ kann jede Hallenserin und jeder Hallenser zum Weihnachtsmann werden und Kindern oder Senior*innen einen Weihnachtswunsch erfüllen. Spender*innen sind herzlich eingeladen, am Sterntaler-Stand der AWO Stiftung humalios vor dem ehemaligen GALERIA Kaufhof auf dem Weihnachtsmarkt vorbeizukommen, sich einen Wunschzettel auszusuchen und einzulösen. Die Gabe kann entweder gleich wieder am Stand abgeliefert werden oder später in der AWO-Geschäftsstelle. Die ehrenamtlichen Helfer*innen der Stiftung sorgen dafür, dass die Kinder und Senior*innen das Geschenk bei einer Weihnachtsfeier erhalten.

Termine STERNTALER 2025 – Marktplatz vor ehemaligem GALERIA Kaufhof

* Do, 27. November | 15 – 19 Uhr

* Fr, 28. November | 15 – 19 Uhr

* Do, 4. Dezember | 15 – 19 Uhr

* Fr, 5. Dezember | 15 – 19 Uhr

Die Geschenke können entweder direkt am Sterntaler-Stand auf dem Markt abgegeben werden oder bis spätestens 10. Dezember festlich verpackt in der AWO-Geschäftsstelle, Zerbster Straße 14 in Halle-Neustadt.

Die Aktion kann auch mit einer Geldspende unterstützt werden:

Stiftung humalios

Verwendungszweck: Aktion Sterntaler 2025

Saalesparkasse

IBAN: DE75 8005 3762 0384 3060 95

NOLADE 21HAL