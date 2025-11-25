Letzter Check der Feuerwehr vor der Eröffnung: heute Nachmittag öffnet der Hallesche Weihnachtsmarkt

Ab dem heutigen Dienstag herrscht Weihnachtstrubel auf dem Marktplatz in Halle (Saale). Um 16.30 Uhr wird durch Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Der Weihnachtsbaum – eine 13 Meter hohe Fichte wird angeknipst, zuvor treten der Opernchor und den Stadtsingechor auf den Treppen des Ratshofs auf.

Am Montag haben Kameraden der Feuerwehr noch einmal alle Rettungswege geprüft, damit im Ernstfall auch schnell geholfen werden kann.