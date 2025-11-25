Sperrungen in der Trothaer Straße und Grenzstraße ab 1. Dezember

In der Zeit vom 1. Dezember bis voraussichtlich 19. Dezember 2025 wird nach Auskunft der Stadtverwaltung die Grenzstraße in Halle (Saale) im Bereich zwischen Europachaussee und Bahnübergang wegen einer Fahrbahnerneuerung voll gesperrt. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt, in denen jeweils unterschiedliche Zufahrtsregelungen gelten. Betroffen ist hiervon insbesondere die Anfahrt zum Logistikunternehmen Finsterwalder. Im ersten Bauabschnitt wird vom 1. bis 8. Dezember der Bereich zwischen Bahnübergang und nördlicher Zufahrt des Unternehmens gesperrt. In dieser Zeit ist eine Zufahrt nur über Europachaussee und Grenzstraße möglich. Im zweiten Bauabschnitt ab 8. Dezember ist der Bereich zwischen Europachaussee und der nördlichen Einfahrt des Unternehmens gesperrt. In dieser Zeit ist eine Anfahrt nur über die Delitzscher Straße und Grenzstraße möglich.

Zur Erschließung des Wohngebiets Trothaer Straße sind umfangreiche Kabelzug-Arbeiten einschließlich der dazugehörigen Hausanschlüsse im Bereich zwischen Paracelsusstraße und Oppiner Straße erforderlich. Im nun beginnenden dritten Bauabschnitt werden in der Zeit vom 1. Dezember 2025 bis voraussichtlich

12. Dezember 2025 Arbeiten zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Seebener Straße durchgeführt. Hier kommt es zu umfangreichen Sperrungen für den Fußgänger- und Radverkehr sowie stadtauswärts zur teilweisen Sperrung der rechten Fahrspur für den Autoverkehr. Die Umleitung für den Radverkehr in Richtung Norden führt über die Marsstraße / Am Krähenberg / Seebener Straße / Keplerstraße / Mötzlicher Straße. Fußgänger nutzen die Ampelanlage und werden auf der Westseite geführt. Zudem wird in der Seebener Straße, Höhe Am Krähenberg eine Fußgängerampel eingerichtet.