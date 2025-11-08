Du bist Halle

Benefizkonzert „Im Rausch der Klänge“ mit dem Bundespolizeiorchester am Mittwoch in der Konzerthalle Ulrichskirche Halle

von · 8. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert