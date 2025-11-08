Verletzter und verwirrter Mann sitzt in Delitz am Berge auf der Straße – er war zuvor mit seinem Auto in einen Graben gefahren

In Delitz am Berge kam die Polizei Freitag gegen 23.00 Uhr zum Einsatz, da ein verletzter Mann sitzend auf der Straße gemeldet wurde. Der Verletzte (47) gab an, zuvor mit seinem PKW einen Unfall gehabt zu haben, konnte den Unfallort jedoch nicht benennen. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachtes des Fahrens unter berauschenden Mitteln erfolgte.

Eine Absuche nach dem Wagen erfolgte, er konnte am Ortsausgang von Delitz am Berge Richtung Holleben an einem Feld in einem Graben festgestellt werden, die Airbags waren ausgelöst. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern an.