Delitzscher Straße, Rennbahnkreuz, Karlsruhe Allee, Mansfelder Straße: Verletzte bei mehreren Unfällen in Halle

Am Montag wurden bei mehreren Unfällen in Halle (Saale) mehrere Menschen verletzt.

So sind gegen 16 Uhr in der Mansfelder Straße zwei Personen verletzt worden. Sie wurden per Rettungswagen mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.

Gegen 17 Uhr wurde am Rennbahnkreuz ein Mann von einer Straßenbahn der Linie 9 erfasst und verletzt. Der Mann war offenbar auf einer Straßenbahn der Gegenrichtung ausgestiegen und wollte zum Bus.

Am Abend krachte es dann noch in der Karlsruhe Allee. Hier sind im Bereich Am hohen Ufer zwei Autos zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden. Nach ersten Informationen wurden vier Personen verletzt.

Bereits gegen 04:30 Uhr kam in der Delitzscher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr eine 24-jährige mit ihrem Fahrzeug stadtauswärts, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 45-jährigen zusammenstieß. Die 24-jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein städtisches Klinikum verbracht. Der 45-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen.