Ladendiebin in der südlichen Innenstadt erwischt

Am Montag, gegen 18.05 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv, wie eine Frau mehrere Waren aus einem Geschäft entnahm, darunter zwei Mützen, einen Schal sowie Zahnbürstenzubehör, ohne diese zu bezahlen. An der Kasse bezahlte sie lediglich Tiernahrung und verließ daraufhin die Kassenzone mit den übrigen Waren.

Im Beisein der Polizei gab die Frau die entwendeten Gegenstände zurück. Bei einer Durchsuchung wurde kein weiteres Diebesgut festgestellt. Die Identität der Frau konnte zweifelsfrei geklärt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Ladendiebstahls wurde eingeleitet.