Drei Verletzte bei Unfall zwischen Salzmünde und Benkendorf

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Salzmünde und Benkendorf ereignet. Laut Polizei waren gegen 13.25 Uhr ein PKW und ein LKW an der Kreuzung Michaelisstraße / L159 kollidiert.

Der 69 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt, ist aber außer Lebensgefahr. Seine gleichaltrige Beifahrerin kam ebenfalls schwer verletzt in ein hallesches Krankenhaus. Der 60-jährige LKW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ambulant vor Ort behandelt.

Wegen der umfangreichen Unfallaufnahme war die Kreuzung zwischenzeitlich gesperrt. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Schaden am LKW wird auf 30.000 und am Pkw auf 6.500 Euro geschätzt.