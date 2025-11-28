Balkontüren aufgehebelt: Wohnungseinbrüche am Landrain und in der Kockwitzer Straße

Gleich zwei Wohnungseinbrüche mit ähnlicher Vorgehensweise hat die Polizei in Halle (Saale) am Donnerstagabend zu verzeichnen. Es wurden jeweils die Balkontüren aufgehebelt und die Wohnungen durchsucht.

Am Landrain kamen die Täter zwischen 18 und 20.40 Uhr. Entwendet wurde aus einer Erdgeschosswohnung Bargeld. In der Kockwitzer Straße erstreckt sich der Tatzeitraum zwischen 17.20 und 22.30 Uhr. Neben Bargeld wurde hier auch Schmuck entwendet. Hier befand sich die betroffene Wohnung im zweiten Obergeschoss.

Tipps zum Einbruchschutz bekommt man bei der polizeilichen Beratungsstelle im Ritterhaus unter Tel. (0345) 224 4524. E-Mail: beratungsstelle.prev-hal(at)polizei.sachsen-anhalt.de