„Durch Nacht zum Licht“ – Musik für Bariton und Orgel am Mittwoch in der Ulrichskirche

In der Reihe KLANGKOSMOS ORGEL in der Konzerthalle Ulrichskirche erklingt am Mittwoch, 26. November 2025, um 18 Uhr ein besonderes Konzert für Gesang und Orgel.

Der renommierte Bariton Christopher Jung, Professor für Gesang an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle, gestaltet gemeinsam mit Prof. Anna-Victoria Baltrusch-Schulze, Titularorganistin der Ulrichskirche, ein träumerisches und zuversichtliches Programm. Zu hören sind Kunstlieder von Schubert, Fauré und Ravel.

Ein Höhepunkt des Abends ist die Uraufführung des neuen Liedes „Das Fünklein im Feuer“ von Jan Raelof Wolthuis, das er eigens für diesen Abend auf einen Text des Barockdichters Angelus Silesius komponiert hat.

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist frei.