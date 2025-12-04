Doppelter Benefiz der Stadtmission: Traditionelles Chor- und Bläserkonzert am 2. Advent in der Marktkirche Halle

Am 7. Dezember 2025 lädt die Evangelische Stadtmission mit ihrem “Singen im Advent” wieder zu zwei Benefizkonzerten in die hallesche Marktkirche “Unser lieben Frauen” ein. Die Musiken zu Gunsten der Wärmestube stehen in diesem Jahr unter dem Motto “Du machst mich groß”.

Bereits um 15:00 Uhr füllen am kommenden Sonntag chorerprobte Stimmen den Kirchenraum. Das Konzert mit Mitgliedern hallescher Chöre steht unter der Leitung von Katharina Gürtler. Zwei Stunden später, also um 17:00 Uhr, erklingt Bläsermusik. Kirchenmusikdirektor Frank Plewka ist zum wiederholten Mal mit dem Auswahlchor der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in der Marktkirche zu Gast.

In beiden Konzerten hält die Leiterin der TelefonSeelsorge, Pfarrerin Gundula Eichert, eine kurze geistliche Ansprache. Zudem erreicht an diesem Nachmittag auch das Friedenslicht aus Bethlehem die Marktkirchengemeinde. Mitgebrachte Kerzen können vor Ort entzündet werden, damit die weitergereichte Flamme auch im häuslichen Umfeld auf die kommende Weihnacht einstimmt.