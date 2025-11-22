Du bist Halle

265.942 Opfer häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr in Deutschland – Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt fordert Abbau „patriarchaler Denkmuster“

von · 22. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

4 Antworten

  1. Tierpflegerin sagt:
    22. November 2025 um 08:49 Uhr

    schon krass, wie diese Argumentation es hinbekommt, den Elefanten im Raum in einen Tarnumhang zu stecken und die Gefahren für Frauen pflichtgemäß in der rechten Ecke zu finden.

    Antworten
  2. 10010110 sagt:
    22. November 2025 um 08:55 Uhr

    […] Schutz von Frauen* und Mädchen* […]

    Kommt da jetzt noch irgendwo eine Fußnote oder was sollen die Sterne?

    Antworten
  3. otto sagt:
    22. November 2025 um 09:59 Uhr

    Ach, jeh, die überhebliche Weiblichkeit, die immer und überall weit vor der Männlichkeit stehen möchte, auf einmal auf dem Opfertrip.

    Antworten
  4. Antonio sagt:
    22. November 2025 um 10:24 Uhr

    Nichts greifbares. Nur Gesabbel.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert