Entdecke deinen Stil: Workshop „Stilvolles Outfit – dein Look, der zu dir passt“ im DRK-Kleiderladen

von · 1. November 2025

  1. Rentner sagt:
    1. November 2025 um 18:29 Uhr

    Ich hab erst mal nicht vor, in dem Laden was einzukaufen. Denn ich habe die Sachen, die ich brauche. Ich kann mir auch nicht vorstellen, da etwas zu bekommen, denn das muss irgendwer dahin gebracht haben. Und selbst wenn mir da ein Stück gefallen würde, muss es mir auch passen.
    Es ist zwar gut, dass Altkleider nicht im Müll landen. Aber wie finanziert sich denn der Laden? Kostet Miete, Energie. Die Verkäufer bezahlt das Jobcenter?
    Gewährleistung, materielle Haftung???

  2. PaulusHallenser sagt:
    1. November 2025 um 20:34 Uhr

    „Aber wie finanziert sich denn der Laden? Kostet Miete, Energie. Die Verkäufer bezahlt das Jobcenter?“

    Rentner,

    das DRK wird projektbezogen mit Steuergeldern finanziert. So gesehen finanzieren die arbeitenden Steuerzahler diesen Laden mit, ob sie wollen oder nicht. Das wird leider oft vergessen.

    • Rentner sagt:
      1. November 2025 um 22:15 Uhr

      „projektbezogen mit Steuergeldern finanziert“

      Hast du auch konkrete Angaben dazu?

      Hier wird nämlich viel gefühlt oder einfach gelogen…

