Entdecke deinen Stil: Workshop „Stilvolles Outfit – dein Look, der zu dir passt“ im DRK-Kleiderladen
Am Samstag, den 8. November 2025, und am 6. Dezember 2025 lädt der DRK-Kleiderladen Rot Couture in der Kleinen Klausstraße gegenüber vom Händelhaus modeinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem praxisorientierten Workshop ein: „Stilvolles Outfit – dein Look, der zu dir passt“.
Von 10:30 bis 13:00 Uhr zeigt Farb- und Typ-Stylistin Mare Leute, wie man die eigenen äußeren Stilmerkmale erkennt und welche Muster, Materialien und Schnitte besonders gut dazu passen. Gemeinsam werden gleich mehrere Outfit-Ideen erstellt und direkt umgesetzt.
Mitbringen lohnt sich: Lieblingskleidung, Accessoires und Teile, bei denen du unsicher bist, ob sie zu dir passen. Wer keine Lieblingsstücke hat, wird in der vielseitigen Fundgrube von Rot Couture fündig.
Dauer: ca. 2–2,5 Stunden
Kosten: 25,00 EUR
Kartenverkauf: an der Rot Couture Kasse
