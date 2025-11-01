Entdecke deinen Stil: Workshop „Stilvolles Outfit – dein Look, der zu dir passt“ im DRK-Kleiderladen

Am Samstag, den 8. November 2025, und am 6. Dezember 2025 lädt der DRK-Kleiderladen Rot Couture in der Kleinen Klausstraße gegenüber vom Händelhaus modeinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem praxisorientierten Workshop ein: „Stilvolles Outfit – dein Look, der zu dir passt“.

Von 10:30 bis 13:00 Uhr zeigt Farb- und Typ-Stylistin Mare Leute, wie man die eigenen äußeren Stilmerkmale erkennt und welche Muster, Materialien und Schnitte besonders gut dazu passen. Gemeinsam werden gleich mehrere Outfit-Ideen erstellt und direkt umgesetzt.

Mitbringen lohnt sich: Lieblingskleidung, Accessoires und Teile, bei denen du unsicher bist, ob sie zu dir passen. Wer keine Lieblingsstücke hat, wird in der vielseitigen Fundgrube von Rot Couture fündig.

Dauer: ca. 2–2,5 Stunden

Kosten: 25,00 EUR

Kartenverkauf: an der Rot Couture Kasse