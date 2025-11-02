Erneut Auseinandersetzung am Bankers Club: drei Anzeigen wegen Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen kam es vor dem Bankers Club in der Straße An der Waisenhausmauer zu einer Auseinandersetzung zwischen der Security und mehreren Gästen, die nicht in den Club durften. Dabei handelt es sich um drei Personen aus Russland.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden drei Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Festnahmen gab es nicht.

In den vergangenen Wochen kam es im und vor dem Club bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen. So gab es beispielsweise bei einer Pfefferspray-Attacke Verletzte.