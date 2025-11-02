Du bist Halle

Erneut Auseinandersetzung am Bankers Club: drei Anzeigen wegen Körperverletzung

von · 2. November 2025

27 Antworten

  1. Erdna sagt:
    2. November 2025 um 09:23 Uhr

    Das ist eine sehr komische Formulierung: Personen aus dem Russischen Raum. Wird diese Aussage getätigt weil man die Sprachunterschiede von Russisch und Ukrainisch nicht auseinanderhalten kann? Oder sollte man das Wort Ukraine nicht mit den beteiligten Personen in Verbindung bringen?

    • naja sagt:
      2. November 2025 um 10:08 Uhr

      …oder willst du ohne Hintergrundwissen irgendwas rein interpretieren?

    • Sagi sagt:
      2. November 2025 um 10:58 Uhr

      Besagte Personen kamen gaaanz bestimmt auf ’nem unvergleichlich filzigen Bären angeritten und haben auch noch ihren Perso‘ verloren! Bei so einer eindeutigen Indizienlage DARF der Pressesprecher der Ordnungshüter ohne das sonst übliche schwammige Phänotyp-Etikett Bär und Reiter beim Namen nennen — zumal der russische Raum ohnehin (wenigstens) bis zum Ostufer der Saale reicht (Nicht vergessen: Die östliche Ausdehnung geht bis zum Westufer der Saale)!
      Kannst Du glauben!
      (Kyrillische Zeichen scheint man hier nich verwenden zu dürfen! Schwach! Also verwenden wir lateinische:)
      Russisch: Tü mozhetsch‘ poverit‘!
      Ukrainisch: Ty mozhesh poviryty!

    • Eddie sagt:
      2. November 2025 um 12:13 Uhr

      Es können auch Aserbaidschaner , Tadschiken oder Usbeken gewesen sein…auch die sprechen russisch…

      • Sagi sagt:
        2. November 2025 um 12:50 Uhr

        Ich hatte 8 Jahre Russisch in der Schule.

        • Sagi sagt:
          2. November 2025 um 15:20 Uhr

          Doch wie gut spprichst Du es noch?

        • Lehrer sagt:
          2. November 2025 um 15:48 Uhr

          Dann warst du wohl in der Sowjetunion. In der DDR gab es nur 5 Jahre russisch. Es sei denn, du bist 4 x kleben geblieben. Also troll dich.

          • Sagi sagt:
            2. November 2025 um 18:15 Uhr

            „In der DDR gab es nur 5 Jahre russisch.“

            In der DDR wurde ab 1949 Russisch unterrichtet. Macht bis 1990 nicht nur 5 sondern über 40 Jahre.

            Vermutlich warst du Lehrer an der Pestalozzi? Oder doch eher Schüler?

            Es gab jedenfalls Schulen mit erweitertem Russischunterricht ab Klasse 3. Nicht wenige haben es sogar bis zur 12. Klasse geschafft und hatten danach auch noch Russisch während des Studiums. Auch in Pädagogik. (neben M/L natürlich 😉)

          • theduke sagt:
            2. November 2025 um 20:35 Uhr

            Ich hatte 7. Jahrr Russisch – 5. – 12. Klasse. 5./6. noch POS, dann Gym zu „Westzeiten. Hängen gebleiben ist nicht viel, außer sie kyrilische Schrift noch lesen zu können.

      • Kenner sagt:
        2. November 2025 um 13:07 Uhr

        Oder Mongolen, Haitianer…..

    • Detlef sagt:
      2. November 2025 um 18:34 Uhr

      Russisch wird als Amtssprache in Russland, Weißrussland, Kasachstan und Kirgisistan gesprochen. Außerdem wird es in vielen anderen ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Ukraine, Moldawien, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan häufig verwendet.

    • Tinny sagt:
      2. November 2025 um 19:25 Uhr

      Da steht eindeutig „drei Personen aus Russland“.
      Da die Polizei vor Ort war, wurden wohl die Personalien festgestellt.

      Scheinbar bist Du sehr erpicht darauf, dass es Ukrainer waren. Würde das vielleicht eher Deinem Weltbild entsprechen…?
      Der immer Ärger suchende Ukrainer…kennt man ja… aber da es nun Russen waren, war es bestimmt Notwehr.

    • Andi sagt:
      2. November 2025 um 21:29 Uhr

      Russki mir: Russland ist überall, wo russisch gesprochen wird. Von Wladiwostok bis Lissabon. 😉

  2. Luft nach oben sagt:
    2. November 2025 um 11:13 Uhr

    Offensichtlich macht der Club alles richtig. Viel Werbung, und die Mädels wissen, dass bestimmte Typen nicht rein dürfen. Das hilft dem Geschäft.

  3. PaulusHallenser sagt:
    2. November 2025 um 12:21 Uhr

    Vielleicht sollte man den „Bankers Club“ umbenennen in „Fight Club“ und einen Boxkampfring im Lokal aufstellen. Dort dürfen sich dann die besonders renitenten Gäste nach Lust und Laune prügeln. 🙂

  4. ICH sagt:
    2. November 2025 um 13:25 Uhr

    Frage: Was soll der geneigte Leser auf dem Foto erkennen?

  5. Ralf sagt:
    2. November 2025 um 14:17 Uhr

    Ist das ein Hund da auf dem Straßenbahn-Sitz?

  6. Al Capone sagt:
    2. November 2025 um 18:04 Uhr

    Hier gehen schon die Revierkämpfe los. Wer an der Türe steht, bestimmt die Musik drinnen. Wie bei Wahlen.Wer auszählt bestimmt den Wahlsieger. Sagte Trump.

