Erneut Auseinandersetzung am Bankers Club: drei Anzeigen wegen Körperverletzung
Am frühen Sonntagmorgen kam es vor dem Bankers Club in der Straße An der Waisenhausmauer zu einer Auseinandersetzung zwischen der Security und mehreren Gästen, die nicht in den Club durften. Dabei handelt es sich um drei Personen aus Russland.
Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden drei Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Festnahmen gab es nicht.
In den vergangenen Wochen kam es im und vor dem Club bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen. So gab es beispielsweise bei einer Pfefferspray-Attacke Verletzte.
Das ist eine sehr komische Formulierung: Personen aus dem Russischen Raum. Wird diese Aussage getätigt weil man die Sprachunterschiede von Russisch und Ukrainisch nicht auseinanderhalten kann? Oder sollte man das Wort Ukraine nicht mit den beteiligten Personen in Verbindung bringen?
…oder willst du ohne Hintergrundwissen irgendwas rein interpretieren?
Na dann beweise uns doch mal, daß Du besser bist. Laß hören Naseweis!
Nein! „ohne Hintergrundwissen“ ist im Artikel da 👆🏻.
Gerne.
Besagte Personen kamen gaaanz bestimmt auf ’nem unvergleichlich filzigen Bären angeritten und haben auch noch ihren Perso‘ verloren! Bei so einer eindeutigen Indizienlage DARF der Pressesprecher der Ordnungshüter ohne das sonst übliche schwammige Phänotyp-Etikett Bär und Reiter beim Namen nennen — zumal der russische Raum ohnehin (wenigstens) bis zum Ostufer der Saale reicht (Nicht vergessen: Die östliche Ausdehnung geht bis zum Westufer der Saale)!
Kannst Du glauben!
(Kyrillische Zeichen scheint man hier nich verwenden zu dürfen! Schwach! Also verwenden wir lateinische:)
Russisch: Tü mozhetsch‘ poverit‘!
Ukrainisch: Ty mozhesh poviryty!
Es können auch Aserbaidschaner , Tadschiken oder Usbeken gewesen sein…auch die sprechen russisch…
Ich hatte 8 Jahre Russisch in der Schule.
Doch wie gut spprichst Du es noch?
Dann warst du wohl in der Sowjetunion. In der DDR gab es nur 5 Jahre russisch. Es sei denn, du bist 4 x kleben geblieben. Also troll dich.
„In der DDR gab es nur 5 Jahre russisch.“
In der DDR wurde ab 1949 Russisch unterrichtet. Macht bis 1990 nicht nur 5 sondern über 40 Jahre.
Vermutlich warst du Lehrer an der Pestalozzi? Oder doch eher Schüler?
Es gab jedenfalls Schulen mit erweitertem Russischunterricht ab Klasse 3. Nicht wenige haben es sogar bis zur 12. Klasse geschafft und hatten danach auch noch Russisch während des Studiums. Auch in Pädagogik. (neben M/L natürlich 😉)
Von der 5.Klasse an gab es das Fach Russisch. Also hau hier nicht auf den Putz als ob du auf der EOS warst. Ich sagte schon , dass du 4x mal kleben geblieben bist. Schon wegen deinen sinnfreien Kommentaren. Und das schon über Jahre.
Also warste doch auf der Pettahotti. 😂
Bei Dir scheint Tag der blöden Fragen zu sein bezüglich Pestalozzi 🧠🐛
Ich hatte 7. Jahrr Russisch – 5. – 12. Klasse. 5./6. noch POS, dann Gym zu „Westzeiten. Hängen gebleiben ist nicht viel, außer sie kyrilische Schrift noch lesen zu können.
Oder Mongolen, Haitianer…..
Russisch wird als Amtssprache in Russland, Weißrussland, Kasachstan und Kirgisistan gesprochen. Außerdem wird es in vielen anderen ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Ukraine, Moldawien, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan häufig verwendet.
Die Personen waren wohl keine Amtsträger oder Beamte.
Da steht eindeutig „drei Personen aus Russland“.
Da die Polizei vor Ort war, wurden wohl die Personalien festgestellt.
Scheinbar bist Du sehr erpicht darauf, dass es Ukrainer waren. Würde das vielleicht eher Deinem Weltbild entsprechen…?
Der immer Ärger suchende Ukrainer…kennt man ja… aber da es nun Russen waren, war es bestimmt Notwehr.
Russki mir: Russland ist überall, wo russisch gesprochen wird. Von Wladiwostok bis Lissabon. 😉
Offensichtlich macht der Club alles richtig. Viel Werbung, und die Mädels wissen, dass bestimmte Typen nicht rein dürfen. Das hilft dem Geschäft.
Vielleicht sollte man den „Bankers Club“ umbenennen in „Fight Club“ und einen Boxkampfring im Lokal aufstellen. Dort dürfen sich dann die besonders renitenten Gäste nach Lust und Laune prügeln. 🙂
Frage: Was soll der geneigte Leser auf dem Foto erkennen?
Ein echten Picasso?
Ist das ein Hund da auf dem Straßenbahn-Sitz?
Ein russicher Bär, was sonst?!
Ich vermute dein Betreuer.
Hier gehen schon die Revierkämpfe los. Wer an der Türe steht, bestimmt die Musik drinnen. Wie bei Wahlen.Wer auszählt bestimmt den Wahlsieger. Sagte Trump.