Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang zu Gast in Halle: Ein Abend zwischen Politik, Talk und WG-Küchengefühl

Am 18. November 2025 lädt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt zu einem besonderen Abendformat in die Volksbühne Kaulenberg ein. Unter dem Motto „Late Night – Ricarda Lang zu Gast bei Susan Sziborra-Seidlitz“ erwartet Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr ein ungewöhnliches politisches Gespräch – irgendwo zwischen WG-Küche und Late-Night-Show.

Das Konzept verspricht einen Abend abseits klassischer Podiumsdiskussionen: ehrlich, spontan, ein bisschen frech. Gastgeberin Susan Sziborra-Seidlitz, Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, empfängt Ricarda Lang, ehemalige Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zum offenen Talk. Dabei soll nicht nur über politische Themen gesprochen werden – es wird gefragt, gelacht, geroastet und, wer weiß, vielleicht sogar gesungen.

„Politik darf Spaß machen und lebendig sein“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. „Wir wollen zeigen, dass hinter den Schlagzeilen echte Menschen mit Haltung, Humor und Meinung stehen.“

Das Publikum darf sich auf einen Abend mit echtem Gesprächsstoff – und einem Freigetränk freuen. Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an alle Interessierten, unabhängig von Parteizugehörigkeit oder politischem Hintergrund.