Hauptbahnhof Halle (Saale) vom 14. bis 17. November 2025 gesperrt

Vom 14. (22 Uhr) bis 17.11.2025 (4 Uhr) ist der Hauptbahnhof Halle (Saale) teilweise gesperrt. In dieser Zeit werden durch DB InfraGO Arbeiten an der Leit- und Steuerungstechnik durchgeführt.

Linie S3: Ausfall im Abschnitt Halle Hbf und Halle-Nietleben, zusätzlich in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall zwischen Schkeuditz und Halle Hbf, es wird Ersatzverkehr eingerichtet

Linie S5: zusätzlich in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall zwischen Flughafen Leipzig/Halle und Halle Hbf, es wird Ersatzverkehr eingerichtet

Linie S47: Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Halle-Trotha

Linie S8: in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Landsberg, es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet

Linie S9: Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Reußen, es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet

RE 16 / RB 25: Ausfall in gesamten Zeitraum zwischen Halle und Merseburg

Linie RE30: in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Reußen, es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet

Ersatzverkehr Bitterfeld – Lu Wittenberg: Anpassung SEV3728 in der Nacht 16./17.11.2025, neue Abfahrtszeit um 00.21 Uhr am 17.11.

Auch der Fernverkehr ist betroffen. Entfall aller ICE-Direktverbindungen auf den Relationen Berlin/ Erfurt – Halle(Saale). In/Aus Richtung Halle(Saale) Hbf bestehen Umsteigemöglichkeiten via Magdeburg oder Leipzig in/aus Richtung Berlin/Erfurt. IC-Züge der Verbindungen Hannover – Magdeburg – Halle – Leipzig/Dresden verkehren weiterhin uneingeschränkt.