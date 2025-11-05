Exhibitionistische Handlungen: Mann lässt in der Straßenbahn in Halle-Neustadt die Hosen runter und spielt an seinem Penis rum

Am Dienstagmorgen kam es in einer Straßenbahn in Halle-Neustadt zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein Mann ließ die Hosen runter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Fahrgäste hatten die Polizei informiert. Die konnte im Bereich Braunschweiger Bogen / Soltauer Straße den 39-Jährigen noch in der Straßenbahn stellen. Gegen den Afrikaner wurden Ermittlungen eingeleitet.

