„LeseZeichen – Best off Poetry Slam“: Neues Format in der Marktkirche Halle

Anlässlich des „wir-Festivals“ lädt der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis für Freitag, d. 7. November 2025, um 20:00 Uhr zum Poetry Slam „LeseZeichen“ in die Marktkirche Halle ein. An diesem literarischen Abend präsentieren junge und erfahrene Stimmen kraftvolle und emotionale Texte, die zum Nachdenken, Schmunzeln und Diskutieren einladen. Durch den Abend führt der Hallenser Autor Stephan Brosch. Mit dabei sind:

Bisan Badawi – Psychologie-Studentin, Moderatorin und sächsische U20-Vizemeisterin 2023. In ihren Texten verwebt die Slammerin mit syrischen Wurzeln gesellschaftskritische Aspekte und teilt auf gefühlvolle Weise persönliche Geschichten über die Herausforderungen des Aufwachsens zwischen zwei Kulturen.

Helen Nah – Die Texte der Leipzigerin gehen oft unter die Haut und reichen von mentaler Gesundheit und Ängsten bis hin zu Ausflügen in die Jugendzeit. 2024 kam ihr erster Song unter dem Pseudonym Helen of Troy raus.

Herbert Karl von Beesten – Der 71jährige Autor aus Magdeburg durchschritt in den letzten 20 Jahren eine schleichende Metamorphose vom Ingenieur und Unternehmer zum Schreiber und Performer. Im Zentrum seiner Auftritte stehen politische und gesellschaftliche Fragen. Mit seinem Text „Flötentöne“ eröffnet er einen eindringlichen Dialog über Gewalt, Gegengewalt und Verantwortung.

Lina Klöpper – Lina hat zwei Mal die sächsische Landesmeisterschaft gewonnen (2021 & 2022), stand im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften und trinkt begeistert Kaffee. 2022 erschien Linas erstes Werk „Liebe und das Gegenteil“ im Brimborium Verlag – eine Sammlung queerer Kurzgeschichten und Gedichte.

Shafia Khawaja – Journalistin und Finalistin beim Grand Slam of Saxony. Ihre Texte behandeln oft gesellschaftliche Themen, aber auch die kleinen Kämpfe im Alltag.

Musikalisch abgerundet wird der Abend von Luisa & Luzie Leineweber, die mit Geige, Gitarre und ihrer Mischung aus eigenen Liedern und Coversongs Menschen, Gedanken und Gefühle bewegen. Der Eintritt zum Poetry Slam ist kostenfrei. Spenden zu Gunsten des offenen Bauwagenprojektes „Man sieht sich“ auf der Silberhöhe sind gern gesehen.