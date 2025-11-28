HFC gewinnt Heimspiel gegen Eilenburg mit 3:0

Der Hallesche FC hat am Freitagabend sein Heimspiel gegen den FC Eilenburg mit 3:0 gewonnen. Kurz vor der Halbzeitpause war der HFC durch Polat in Führung gegangen. Löhmannsröben traf in der 60. Minute. In der Nachspielzeit traf Baro.

2800 Zuschauer waren im Leuna-Chemie-Stadion dabei.

Aufstellung HFC: Müller – Hauptmann, Halili, Schmedemann, Landgraf – Elezi (77. Langhammer), Löhmannsröben (87. Kastull), Stierlin – Damelang (87. Ehrlich), Polat (77. Kulke), Fakhro (61. Baro)