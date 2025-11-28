Neuer Bürgerservicestelle am Reileck wird am Montag eingeweiht

Am Montag, 1. Dezember 2025, geht die neue Bürgerservicestelle am Reileck in Betrieb. Um 9 Uhr wird der erste Gast begrüßt. Neben Ratshof und Neustadt ist dies die dritte Anlaufstelle für Bürger. Derzeit wird auch nach einem Objekt in der Südstadt gesucht.

Schon seit einigen Tagen können online Termine in der dritten Bürgerservicestelle gebucht werden. Möglich ist die Terminvereinbarung auf der Internetseite der Stadt unter https://halle.de/serviceportal/online-terminvergabe. Dort vergibt der Fachbereich Einwohnerwesen die Termine.

In der Vergangenheit hatte es wegen langer Wartezeiten immer wieder Kritik am Bürgerservice gegeben.