Kellerbrand in der Magdeburger Straße: Mülltonnen standen in Flammen

In der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße in Halle (Saale) zu einem Kellerbrand. Hier standen mehrere Mülltonnen in Flammen.

Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr musste das Gebäude aber belüften. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück.

Neben den zerstörten Mülltonnen entstand zudem Sachschaden im Hausflur durch Rußablagerungen.