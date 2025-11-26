Die Bagger rollen: Baugenehmigung für das Islamische Kulturzentrum / Moschee in Halle-Neustadt erteilt

Plötzlich ging alles ganz schnell. Am Meeresbrunnen in Halle-Neustadt haben diese Woche die Bauarbeiten für das neue Islamische Kulturzentrum (IKC) begonnen. Derzeit wird eine Baugrube ausgehoben.“Die Baugenehmigung zum „Neubau eines multifunktionalen Kulturzentrums als Stadtteilzentrum mit integrative Ausrichtung und einer natürlich belüfteten oberirdischen Mittelgarage“ wurde mit Bescheid vom 12.11.2025 erteilt”, sagt Stadtsprecher Drago Bock. Einen Tag zuvor wurde bei einem Notartermin der Verkauf eines kleinen Grundstücks besiegelt. Hierüber soll die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgen.

Der Bau wird aus Spenden der Islamischen Gemeinde finanziert. Er soll spätestens Mitte 2027 fertig sein.