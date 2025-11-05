Kleiderladen vom Kinderschutzbund in der Silberhöhe freut sich über gut gefüllte Lager

Wer Secondhand trägt, spart nicht nur Geld, sondern tut auch etwas Gutes – für andere Menschen und für die Umwelt. Der Kleiderladen des Kinderschutzbundes Halle (S.) e. V. am Anhalter Platz 1 ist dafür ein leuchtendes Beispiel. Hier wird gebrauchter Kleidung neues Leben eingehaucht – und Menschen erhalten Unterstützung, die sie wirklich brauchen.

„Der Umgang mit gebrauchter Bekleidung ist sehr individuell“, erklärt Carola Richter, stellvertretende Geschäftsleiterin des Kinderschutzbundes. „davon zeugenteilweise überfüllte Kleidungscontainer und Kleiderspenden, die uns wie „Restmüll“ begegnen. Unsere Mitarbeiterinnen sichten regelmäßig große Kleidermengen und sind bestrebt, gut erhaltene Bekleidung an Bedürftige weiterzugeben.“

Aktuell ist das Lager gut gefüllt. Familien, Erwachsene und alle, die auf der Suche nach preiswerter, gut erhaltener Kleidung sind, können hier fündig werden. Ob Winterjacken, Kinderkleidung, T-Shirts oder Schuhe – das Angebot ist vielfältig und saisonal abgestimmt. Besonders Eltern kleiner und großer „Weltendecker“ werden hier glücklich: „Unser Kleiderladen bietet eine große Auswahl an gebrauchter Kleidung und saisonaler Garderobe – perfekt für jedes Wetter und jedes Abenteuer“, so Richter weiter. „Secondhand ist gut für die Umwelt, spart Ressourcen, schont den Geldbeutel und sorgt für nachhaltige Freude – auch beim Gummistiefel-Pfützenhüpfen.“

Der Kinderschutzbund bittet die Hallenserinnen und Hallenser, das Angebot weiterzutragen und Menschen auf den Kleiderladen aufmerksam zu machen. Jede Spende und jeder Einkauf helfen, das Projekt lebendig zu halten und Bedürftigen in der Stadt direkt zu helfen.

Der Kleiderladen des Kinderschutzbundes Halle (S.) e. V. befindet sich am Anhalter Platz 1 in der Silberhöhe.

Öffnungszeiten:

Dienstag: 12:00 – 15:00 Uhr

Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr

Donnerstag: 10:00 – 13:00 Uhr