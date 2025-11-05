Fantastische Begleiter – Kinderkunst mit Herz und Mut: Neue Ausstellung im Neustadt Centrum Halle zeigt kreative Werke der ASB-Jugendhilfestation „Über-Mut“

Bunte Drachen, geheimnisvolle Katzen, Fabelwesen mit riesigen Augen und fliegende Freunde aus fremden Welten – noch bis 14. November 2025 verwandelt sich das Neustadt Centrum Halle in eine Galerie voller Fantasie. Unter dem Motto „An meiner Seite – Mein Wunschgefährte“ präsentieren Kinder und Jugendliche der ASB-Jugendhilfestation „Über-Mut“ ihre selbst gestalteten Kunstwerke. Die Ausstellung ist mehr als eine Sammlung schöner Bilder – sie ist ein Spiegel von Träumen, Sehnsüchten und Mut. Jeder Pinselstrich erzählt von dem Wunsch, nicht allein zu sein, von Vertrauen und von der Kraft der eigenen Vorstellung.

Wenn Kreativität Türen öffnet

Im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe und des Erziehungsbeistands arbeitet das Team der Jugendhilfestation „Über-Mut“ mit Kindern und Jugendlichen aus betreuten Familien. Dabei stehen Vertrauen, Unterstützung und Stärkung der individuellen Fähigkeiten im Mittelpunkt. Was als kleines Freizeitangebot begann, entwickelte sich schnell zu einem echten Herzensprojekt. Immer wieder brachten die Kinder neue Ideen ein, experimentierten mit Materialien und entwickelten ganz eigene Stile. Dabei traten viele bislang unentdeckte Talente zutage – vor allem im künstlerischen Bereich.

Von der Idee zur Ausstellung

Aus der Begeisterung heraus entstand schließlich der Wunsch, die entstandenen Werke nicht nur in den eigenen Räumen zu bewundern, sondern sie öffentlich zu zeigen. Die Idee zur Ausstellung war geboren – und wurde mit Unterstützung des Neustadt Centrums Halle Wirklichkeit. Die Schau soll den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Talente sichtbar zu machen. Durch die Ausstellung erfahren sie Wertschätzung und Anerkennung – und gewinnen Selbstvertrauen. So entstanden im Laufe der vergangenen Monate zahlreiche fantasievolle Bilder: von mutigen Drachen, die über den Alltag wachen, über kluge Katzen, die immer wissen, welchen Weg man gehen sollte, bis hin zu leuchtenden Freunden aus einer anderen Welt. Jeder „Wunschgefährte“ erzählt eine persönliche Geschichte.