Filmvorführung zum Weltmädchentag 2025: „SISTERQUEENS“ im Puschkino Halle am Freitag

Anlässlich des Weltmädchentages 2025 lädt das Puschkino Halle in Kooperation mit dem Kinderhilfswerk Plan International (Aktionsgruppe Halle) am Mittwoch, dem 5. November 2025, zu einer besonderen Filmvorführung ein. Gezeigt wird der preisgekrönte Dokumentarfilm „SISTERQUEENS“ der Regisseurin Clara Stella Hüneke, der 2025 mit dem Grimmepreis ausgezeichnet wurde. Beginn ist 18:00 Uhr.

Über vier Jahre hinweg begleitete Hüneke die drei Freundinnen Jamila (9), Rachel (11) und Faseeha (12) in Berlin-Wedding beim gleichnamigen Rap-Projekt „SISTERQUEENS“. Das Projekt ist ein feministisches Musik- und Empowerment-Projekt des Kollektivs Peira, das in Kooperation mit Berliner Mädchenzentren wie MÄDEA und verschiedenen Rapperinnen entstanden ist.

Der Film gewährt einen einfühlsamen Einblick in das Erwachsenwerden der drei jungen Künstlerinnen und zeigt, wie sie durch Musik und Freundschaft ihre Stimmen finden. Mit kraftvollen Texten setzen sie sich mit Themen wie Rassismus, Selbstbestimmung, Identität und gesellschaftlichen Rollenbildern auseinander – und schaffen damit Räume, in denen Mut und Ausdruck wachsen können.

Im Anschluss an die Filmvorführung laden Vertreter*innen der Aktionsgruppe Halle sowie des djo-Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V. zu einem Gespräch und einer offenen Diskussion ein.

Die Veranstaltung ist Teil der Aktivitäten rund um den Weltmädchentag, der weltweit auf die Rechte von Mädchen aufmerksam macht und für Gleichberechtigung, Bildung und Selbstbestimmung eintritt.