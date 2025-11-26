Kurzfilme, Wissenschaft und Popcorn: DEEPWAVE-Filmfestival macht Halt im Puschkino Halle

Diesen Herbst geht das kleine, feine DEEPWAVE-Filmfestival auf Tour – und macht am 1. Dezember um 20 Uhr Halt im Puschkino in Halle. Unter dem Titel „Plankton & Popcorn“ erwartet das Publikum ein außergewöhnlicher Kurzfilmabend, der die faszinierende Welt der Ozeane auf die Kinoleinwand bringt.

Zu sehen sind filmische Highlights über lichtdurchflutete Unterwasserwälder, kommunizierende Korallen und geheimnisvolle Lebensformen aus der Tiefsee. Die Filme zeigen nicht nur die Schönheit der Meere, sondern auch, wie eng unsere eigene Zukunft mit den ozeanischen Ökosystemen verbunden ist. Begleitet wird das Programm von Podiumsgesprächen, die zum Austausch über Meeresforschung und Meeresschutz einladen.

Organisiert wird der Abend von ECOPs (Early Career Ocean Professionals) und weiteren engagierten Meeresschützer:innen. Der Wellenbrecher Podcast zeichnet die Veranstaltung mit und sorgt für eine wissenschaftliche Einordnung der gezeigten Inhalte. „Plankton & Popcorn“ bietet damit die ideale Möglichkeit, auch fernab der Küsten mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen.

Eintritt und Popcorn sind frei.

Das Projekt wird mit Unterstützung der EU4Ocean-Koalition durchgeführt und von der Europäischen Kommission finanziert.