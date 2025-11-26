Termine für Bürgerservice Am Reileck können bereits online gebucht werden

Am Reileck im ehemaligen Gravo-Druck eröffnet am 1. Dezember eine neue Bürgerservicestelle. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger online Termine in der dritten Bürgerservicestelle Am Reileck der Stadtverwaltung Halle (Saale) gebucht werden.

Möglich ist die Terminvereinbarung auf der Internetseite der Stadt hier. Dort vergibt der Fachbereich Einwohnerwesen neben dem „Bürgerservice Marktplatz 1“ und dem „Bürgerservice Am Stadion 6“ nun auch Termine ab dem 1. Dezember im „Bürgerservice Am Reileck“.