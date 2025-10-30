Ministerpräsident Haseloff zu Terra X: wichtigste deutsche Fernsehsendung, sollte Pflichtprogramm in Schulen werden

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Donnerstag das Silbersalz-Festival in Halle (Saale) besucht. Dabei kam er auch mit dem Team der ZDF-Wissenssendung Terra X zusammen. Diese läuft seit mittlerweile 43 Jahren.

Für Haseloff gehört die Sendung zum Pflichtprogramm an jedem Sonntagabend, sagte er, ebenso für seine Familie. Wenn dann mal ein Fußball- oder Handballspiel kommen, werde die Sendung dann in der Mediathek angeschaut.

Haseloff plädierte dafür, Inhalte der Sendung zum Pflichtprogramm bei naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern zu machen.

