Du bist Halle

370 angehende Polizisten für Sachsen-Anhalt: zentrale Vereidigung an der Fachhochschule der Polizei

von · 30. Oktober 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

5 Antworten

  1. Hallenser sagt:
    30. Oktober 2025 um 15:27 Uhr

    Viel Erfolg im Dienst!!

    Antworten
  2. Kein Vertrauen in die Staatsgewalt sagt:
    30. Oktober 2025 um 16:26 Uhr

    Wenn ich Polizei, Sachsen-Anhalt, Fachhochschule und Aschersleben lese habe ich mittlerweile nur noch Assoziationen mit rechtsextremen Ausfällen, fragwürden Gruppenchats und ein Polizeiwesen, das mehr diskriminiert als schützt.

    Antworten
  3. Alina sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:03 Uhr

    Alles Gute für die kommenden Dienstjahre.🍀

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert