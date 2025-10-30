Glauchaer Straße ab Montag stadteinwärts gesperrt: Fahrbahnabsenkungen werden beseitigt und Fußgängerinsel eingerichtet
Zur Beseitigung von zwei großen Fahrbahnabsenkungen im Bereich Weingärten sowie zur Aufbringung einer Fußgänger-Insel als Querungshilfe im Bereich der Lange Straße muss die Glauchaer Straße in Halle (Saale) nach Angaben der Stadtverwaltung von Montag, 3. November, bis voraussichtlich 21. November 2025, zwischen Torstraße und Lange Straße stadteinwärts gesperrt werden.
Eine Umleitung aus Süden führt über Torstraße / Lerchenfeldstraße / und Lange Straße, die in Richtung Norden bzw. Westen als Einbahnstraße eingerichtet wird. Für Lkw ist eine Umleitung über Torstraße / Rannischer Platz und Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße ausgeschildert.
Manchmal frage ich mich, ob unsere verkehrsplaner alle Drogen nehmen. Gefühlt steht in der ganzen Stadt der Verkehr still 😕
Dann nutze Alternativen.
Vom Rumjammern gehen die 2 Wochen nicht schneller rum.
Aber eben nur gefühlt.
Wer hier „Drogen nimmt“, ist angesichts deines Kommentars eigentlich ganz eindeutig.
Wo und wer steht denn still bitte?
Rennbahnkreuz bspw. steht man 5-10 min im zähfliessenden Verkehr, welche erwähnenswerten Baustellen gibt’s noch?
Die die hier schimpfen, regen sich danach auf, dass die Infrastruktur der Stadt zerfällt….
Ach wie schön, noch eine Baustelle 🙁 Unsere Verkehrsplaner haben doch tatsächlich echt einen .. … ……
Sauerei, dass die Straßenschäden nicht warten, bis eine andere Baustelle fertig ist.
Das Problem ist ja ein anderes. Zufällig würde da erst vor kurzen ein neues Gebäude fertiggestellt. Nun hat sich die Straße abgesenkt.
Da sieht man, dass mal wieder bei der Planung geschlampt wurde.
Und nun werden die Kosten auf die Allgemeinheit verteilt während der Eigentümer die Gewinne wahrscheinlich erstmal nicht mal versteuern muss.
Nur zu. Dann gehen auch noch die letzten Läden pleite, weil keiner mehr in die Stadt fahren will.
Wie kommt es dann zu den ständigen Staus, wenn keiner mehr in die Stadt fahren will? Und die Straßenbahnen sind auch nicht gerade leer.
Wann wird endlich die Kreuzung Torstrasse/Böllberger Weg saniert ? ,könnte man doch gleich mitmachen
Sobald klar ist, auf welcher Straßenseite der Abriss erfolgt. Ein Haus muss weg.
Schlimmer geht in Halle immer…Darum wohnen hier die glücklichsten!
Keine Straßensanierungen: mimimi
Straßensanierungen: mimimi
Ick freu mir
Beste Gelegenheit unsere schöne Stadt mal zu Fuss oder mit dem Rad kennenzulernen!
Es kommt absolut zur Unzeit. Den Verkehr erst in die Gegenrichtung schicken, damit der Stau ab dem Clubhaus der Gewerkschaften noch übler wird. Ich gebe denen recht, die am Sachverstand der Behörden zweifeln.
Sehr gut und das hätte schon vor Jahren geschehen sollen An die Fußgängerampel gehört eine Kamera – es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Dutzend Angehörige des PKW-Pöbels bei Rot über die Ampel fahren; selbst, wenn Kinder an der Ampel stehen…
Eine Querungsinsel wo bereits eine Fußgängerampel ist. Ist mir ein Rätsel. Hätte die Stadt lieber mal einen Fußgängerüberweg im Bereich Glauchaer Str. / Ecke Kefersteinstr. gemacht!
Da ist die nächste Ampel nicht viel weiter entfernt.