Glauchaer Straße ab Montag stadteinwärts gesperrt: Fahrbahnabsenkungen werden beseitigt und Fußgängerinsel eingerichtet

Zur Beseitigung von zwei großen Fahrbahnabsenkungen im Bereich Weingärten sowie zur Aufbringung einer Fußgänger-Insel als Querungshilfe im Bereich der Lange Straße muss die Glauchaer Straße in Halle (Saale) nach Angaben der Stadtverwaltung von Montag, 3. November, bis voraussichtlich 21. November 2025, zwischen Torstraße und Lange Straße stadteinwärts gesperrt werden.

Eine Umleitung aus Süden führt über Torstraße / Lerchenfeldstraße / und Lange Straße, die in Richtung Norden bzw. Westen als Einbahnstraße eingerichtet wird. Für Lkw ist eine Umleitung über Torstraße / Rannischer Platz und Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße ausgeschildert.