Glauchaer Straße ab Montag stadteinwärts gesperrt: Fahrbahnabsenkungen werden beseitigt und Fußgängerinsel eingerichtet

von · 30. Oktober 2025

20 Antworten

  1. Stinksauer sagt:
    30. Oktober 2025 um 15:31 Uhr

    Manchmal frage ich mich, ob unsere verkehrsplaner alle Drogen nehmen. Gefühlt steht in der ganzen Stadt der Verkehr still 😕

    Antworten
  2. Ich sag´s nur mal sagt:
    30. Oktober 2025 um 15:32 Uhr

    Ach wie schön, noch eine Baustelle 🙁 Unsere Verkehrsplaner haben doch tatsächlich echt einen .. … ……

    Antworten
    • Skeptiker sagt:
      30. Oktober 2025 um 16:01 Uhr

      Sauerei, dass die Straßenschäden nicht warten, bis eine andere Baustelle fertig ist.

      Antworten
      • Steven sagt:
        31. Oktober 2025 um 08:53 Uhr

        Das Problem ist ja ein anderes. Zufällig würde da erst vor kurzen ein neues Gebäude fertiggestellt. Nun hat sich die Straße abgesenkt.
        Da sieht man, dass mal wieder bei der Planung geschlampt wurde.
        Und nun werden die Kosten auf die Allgemeinheit verteilt während der Eigentümer die Gewinne wahrscheinlich erstmal nicht mal versteuern muss.

        Antworten
  3. Henk sagt:
    30. Oktober 2025 um 15:55 Uhr

    Nur zu. Dann gehen auch noch die letzten Läden pleite, weil keiner mehr in die Stadt fahren will.

    Antworten
    • 10010110 sagt:
      30. Oktober 2025 um 22:42 Uhr

      Wie kommt es dann zu den ständigen Staus, wenn keiner mehr in die Stadt fahren will? Und die Straßenbahnen sind auch nicht gerade leer.

      Antworten
  4. Wolfgang Fischer sagt:
    30. Oktober 2025 um 16:14 Uhr

    Wann wird endlich die Kreuzung Torstrasse/Böllberger Weg saniert ? ,könnte man doch gleich mitmachen

    Antworten
  5. BESORGTER Hallenser sagt:
    30. Oktober 2025 um 16:36 Uhr

    Schlimmer geht in Halle immer…Darum wohnen hier die glücklichsten!

    Antworten
  6. Kleinste Geige der Nation sagt:
    30. Oktober 2025 um 16:36 Uhr

    Keine Straßensanierungen: mimimi
    Straßensanierungen: mimimi

    Antworten
  7. Sausewind sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:46 Uhr

    Ick freu mir

    Antworten
  8. Laufrad sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:51 Uhr

    Beste Gelegenheit unsere schöne Stadt mal zu Fuss oder mit dem Rad kennenzulernen!

    Antworten
    • Hallefirst sagt:
      30. Oktober 2025 um 20:57 Uhr

      Es kommt absolut zur Unzeit. Den Verkehr erst in die Gegenrichtung schicken, damit der Stau ab dem Clubhaus der Gewerkschaften noch übler wird. Ich gebe denen recht, die am Sachverstand der Behörden zweifeln.

      Antworten
  9. RM sagt:
    30. Oktober 2025 um 18:10 Uhr

    Sehr gut und das hätte schon vor Jahren geschehen sollen An die Fußgängerampel gehört eine Kamera – es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Dutzend Angehörige des PKW-Pöbels bei Rot über die Ampel fahren; selbst, wenn Kinder an der Ampel stehen…

    Antworten
  10. Anonym sagt:
    30. Oktober 2025 um 19:33 Uhr

    Eine Querungsinsel wo bereits eine Fußgängerampel ist. Ist mir ein Rätsel. Hätte die Stadt lieber mal einen Fußgängerüberweg im Bereich Glauchaer Str. / Ecke Kefersteinstr. gemacht!

    Antworten

