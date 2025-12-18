Pop-Titan live in Halle: Dieter Bohlen kommt im Sommer auf die Peißnitz

Halle darf sich auf ein echtes Sommer-Highlight freuen: Am 10. Juli 2026 macht Dieter Bohlen mit seiner Band Station auf der Freilichtbühne Peißnitz. Beginn ist um 20 Uhr – und schon jetzt ist klar: Dieser Abend wird legendär.

Der selbsternannte „Pop-Titan“ steht seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer für deutsche Popgeschichte. Mit unzähligen Chart-Hits, ikonischen TV-Momenten und einem unverwechselbaren Stil hat Dieter Bohlen Generationen geprägt. In Halle bringt er nun genau das auf die Bühne, was seine Fans lieben: große Melodien, ehrliches Entertainment und jede Menge Show.

Das Publikum darf sich auf eine musikalische Zeitreise freuen – von Modern-Talking-Klassikern über bekannte Solo-Hits bis hin zu neuen Songs, die beweisen, dass Bohlen auch 2026 nichts von seiner Energie verloren hat. Begleitet von seiner Band verspricht er eine mitreißende Live-Show voller Ohrwürmer, Humor und charismatischer Bühnenmomente.

Tickets gibt es ab 71,40 Euro, VIP Meet&Greet ist ab 241,90 Euro möglich.