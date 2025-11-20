Radler kollidiert mit Reh auf den Pulverweiden und verletzt sich schwer
Am heutigen Tag gegen 06:40 Uhr ereignete sich im Bereich Hafenbahntrasse (Bereich Pulverweiden) in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Reh. Durch die Unfallfolge zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Gute Besserung. Wie geht’s dem Tier?
Gute Besserung dem Radfahrer.
Das Reh gibt es heute beim Wilden Hirsch mit Rotkohl und Kartoffeln
Gute Besserung und schnelle Genesung.
Gute Besserung aber trotzdem das arme Reh.
das arme Tier, ich hoffe es erholt sich schnell und hat keine bleibenden Schäden. – zur Erinnerung andere: wer nicht vorrausschauend fährt, gar rast wie auf der Autobahn, der muss dann halt mit sowas rechnen, gerade auf der Strecke, wo es ständig zu Ärger zw. Radfahrern und Fußgängern kommt ! –
„…wer nicht vorrausschauend fährt, gar rast wie auf der Autobahn…“
Wie ist denn der Unfallhergang? Wie schnell war der Radfahrer? Das MUSST Du doch beantworten können, bei dem Kommentar.
12:50 Uhr…. um in die Rolle eines Narzissten zu schlüpfen! Erstaunlich!
@ wer denn sonst, wenn Du Hintergrundwissen hast, melde Dich bei der Polizei, die ermittelt noch !
du kannst das Rad auch schieben und das Reh springt trotzdem über den Weg und kann dich treffen – grad wenn es seinem Fluchtinstinkt folgt – auf der Rabeninsel hätte mich beinahe mal ein Reh über den Haufen gerannt, weil ein Hund nicht angeleint war und das Reh gejagt hat – vorher mal nachdenken, ob man alle Fakten kennt, bevor man sich unqualifiziert äußert
Und wie geht es dem Reh?
Gute Besserung dem Fahrradfahrer
Das arme Reh! Hoffentlich kann es weiter herum hüpfen !
Vielleicht doch mal eine Lampe hinstellen. Bevor es Tote gibt. Nicht danach.
Alles Gute dem Radler!
Ich kenne das Verhalten des Rehwilds. Es fehlen hier ein paar Informationen, aber ich tippe mal auf einen greisen E-Bike Fahrer, der sich volle Pulle im Tunnelblick vom Motor treiben lassen hat, anders ist sowas gar nicht zu erklären.
Na doch, einem Kumpel ist auch schonmal ein Reh ins Rad gesprungen als er mit dem Mounti auf einem Feldweg unterwegs war. Ohne E. Wenn sich ein Reh erschrickt, springt es auf und rennt erstmal los, ohne drüber nachzudenken. Und wenn es direkt neben einem Weg liegt, kann das schonmal schief gehen für den Radfahrer.
Du denkst auch 2 Folgen Elefant, Tiger & Co. machen dich zu David Attenborough. Hauptsache ohne die geringste Ahnung vom Unfallhergang schwachsinnigen Bockmist absondern.
Gut ausgebaute Radwege verleiten zum schnellen Fahren. Aber um diese Uhrzeit sollte man aufmerksamer sein, grad zwischen bewachsenen Wiesen.
Gute Besserung für beide.
Ein Mensch wurde schwer verletzt. Und die Mehrheit sondert nur dummen Müll ab. Deutschland 2025.