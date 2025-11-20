Radler kollidiert mit Reh auf den Pulverweiden und verletzt sich schwer

Am heutigen Tag gegen 06:40 Uhr ereignete sich im Bereich Hafenbahntrasse (Bereich Pulverweiden) in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Reh. Durch die Unfallfolge zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

