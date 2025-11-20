Du bist Halle

Radler kollidiert mit Reh auf den Pulverweiden und verletzt sich schwer

von · 20. November 2025

18 Antworten

  1. Emmi sagt:
    20. November 2025 um 11:54 Uhr

    Gute Besserung. Wie geht’s dem Tier?

  2. Alina sagt:
    20. November 2025 um 11:54 Uhr

    Gute Besserung und schnelle Genesung.

  3. winter sagt:
    20. November 2025 um 12:15 Uhr

    Gute Besserung aber trotzdem das arme Reh.

  4. wer denn sonst sagt:
    20. November 2025 um 12:20 Uhr

    das arme Tier, ich hoffe es erholt sich schnell und hat keine bleibenden Schäden. – zur Erinnerung andere: wer nicht vorrausschauend fährt, gar rast wie auf der Autobahn, der muss dann halt mit sowas rechnen, gerade auf der Strecke, wo es ständig zu Ärger zw. Radfahrern und Fußgängern kommt ! –

    • Skeptiker sagt:
      20. November 2025 um 12:50 Uhr

      „…wer nicht vorrausschauend fährt, gar rast wie auf der Autobahn…“

      Wie ist denn der Unfallhergang? Wie schnell war der Radfahrer? Das MUSST Du doch beantworten können, bei dem Kommentar.

    • wer denn noch alles sagt:
      20. November 2025 um 13:02 Uhr

      @ wer denn sonst, wenn Du Hintergrundwissen hast, melde Dich bei der Polizei, die ermittelt noch !

    • kann jeden treffen sagt:
      20. November 2025 um 15:11 Uhr

      du kannst das Rad auch schieben und das Reh springt trotzdem über den Weg und kann dich treffen – grad wenn es seinem Fluchtinstinkt folgt – auf der Rabeninsel hätte mich beinahe mal ein Reh über den Haufen gerannt, weil ein Hund nicht angeleint war und das Reh gejagt hat – vorher mal nachdenken, ob man alle Fakten kennt, bevor man sich unqualifiziert äußert

  5. Wolf sagt:
    20. November 2025 um 12:29 Uhr

    Und wie geht es dem Reh?

  6. 12345 sagt:
    20. November 2025 um 12:48 Uhr

    Gute Besserung dem Fahrradfahrer

  7. Rehfeld sagt:
    20. November 2025 um 13:05 Uhr

    Das arme Reh! Hoffentlich kann es weiter herum hüpfen !

  8. JtD sagt:
    20. November 2025 um 14:38 Uhr

    Vielleicht doch mal eine Lampe hinstellen. Bevor es Tote gibt. Nicht danach.

    Alles Gute dem Radler!

  9. Gustl sagt:
    20. November 2025 um 14:40 Uhr

    Ich kenne das Verhalten des Rehwilds. Es fehlen hier ein paar Informationen, aber ich tippe mal auf einen greisen E-Bike Fahrer, der sich volle Pulle im Tunnelblick vom Motor treiben lassen hat, anders ist sowas gar nicht zu erklären.

    • Hans-Karl sagt:
      20. November 2025 um 16:40 Uhr

      Na doch, einem Kumpel ist auch schonmal ein Reh ins Rad gesprungen als er mit dem Mounti auf einem Feldweg unterwegs war. Ohne E. Wenn sich ein Reh erschrickt, springt es auf und rennt erstmal los, ohne drüber nachzudenken. Und wenn es direkt neben einem Weg liegt, kann das schonmal schief gehen für den Radfahrer.

    • Josef sagt:
      20. November 2025 um 18:13 Uhr

      Du denkst auch 2 Folgen Elefant, Tiger & Co. machen dich zu David Attenborough. Hauptsache ohne die geringste Ahnung vom Unfallhergang schwachsinnigen Bockmist absondern.

  10. Katrin sagt:
    20. November 2025 um 17:26 Uhr

    Gut ausgebaute Radwege verleiten zum schnellen Fahren. Aber um diese Uhrzeit sollte man aufmerksamer sein, grad zwischen bewachsenen Wiesen.
    Gute Besserung für beide.

  11. Josef sagt:
    20. November 2025 um 18:07 Uhr

    Ein Mensch wurde schwer verletzt. Und die Mehrheit sondert nur dummen Müll ab. Deutschland 2025.

