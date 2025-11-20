Versuchter Einbruch in Wörmlitz über Balkontür

Gegen 16:30 Uhr wurde dem hiesigen Polizeirevier ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam über die Balkontür in die Wohnräume des betreffenden Hauses im Bereich Kaiserslauterer Straße in Halle (Saale) einzudringen.

Den Einbruchsversuch bemerkte eine namentlich bekannte Zeugin, sprach den unbekannten Täter an worauf dieser den Einbruch ohne Erfolg abbrach. Durch die Kriminaltechnik wurde die Spurensuche und -Sicherung durchgeführt. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen.