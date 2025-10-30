RegioRhinos empfangen die White Devils Cottbus – Die Damen treten gegen Tabellenführer Türkiyemspor Berlin an: Beide Mannschaften hoffen auf den ersten Saisonsieg

Am Samstagabend (1. November, 19:00 Uhr) empfangen die USV Halle RegioRhinos in der 2. Regionalliga Ost die BBC White Devils Cottbus in der Sporthalle Robert-Koch-Straße. Nach einem intensiven Trainingsblock will das Team von Trainer Hannes Reichert die positive Entwicklung der letzten Wochen nun auch auf dem Spielfeld sichtbar machen.



Die Ausgangslage ist klar: Die Rhinos stehen nach drei Spielen noch ohne Sieg da und möchten vor heimischem Publikum den Turnaround schaffen. Im bisherigen Saisonverlauf erzielte das Team durchschnittlich 65 Punkte pro Spiel, ließ jedoch 88 Punkte zu – ein klares Zeichen dafür, dass vor allem in der Verteidigung noch Luft nach oben ist.



Die Gäste aus Cottbus reisen mit Rückenwind an: Nach dem ersten Saisonsieg vergangenes Wochenende treten die White Devils mit Selbstvertrauen an.



Trainer Hannes Reichert blickt dennoch optimistisch auf das Duell: „Wir wollen die gute Trainingswoche nutzen und unsere Fortschritte zeigen. Cottbus hat zuletzt den ersten Saisonsieg gefeiert, kommt also mit Selbstvertrauen. Wir müssen von Beginn an mit Fokus und der nötigen Intensität auftreten.“



Für die Rhinos gilt es, die Defensive zu stabilisieren, Rebounds zu sichern und im Angriff wieder mehr Konstanz zu entwickeln. Unterstützung erhält das Team dabei auch personell: Benedict Simon steigt nach langer Verletzungspause wieder ins Training ein und soll im November sukzessive ins Team zurückkehren.



Sporthalle Robert-Koch-Straße, Halle (Saale)

Tip-Off: 19:00 Uhr



RegioRhinos 1. Damenmannschaft – Zweites Heimspiel, nächste Chance auf den ersten Saisonsieg

Noch immer warten auch die Frauen der RegioRhinos auf den ersten Sieg der laufenden Saison – doch an diesem Wochenende bietet sich die nächste Gelegenheit, endlich die ersten Punkte einzufahren!

Mit Türkiyemspor Berlin reist allerdings kein leichter Gegner an: Der aktuelle Tabellenführer kommt mit viel Selbstvertrauen nach Halle und fordert unsere Rhinos heraus. Doch das Team um Trainerin Pascal Misch will mutig auftreten, die eigenen Fortschritte zeigen und sich endlich belohnen.



Tipp-Off: 16:00 Uhr

Sporthalle Robert-Koch-Straße, Halle (Saale)