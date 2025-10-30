Verletzter bei Wohnungsbrand in der Südstadt

Am heutigen Tag gegen 07:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Kattowitzer Straße zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich das Brandgeschehen im Bad der betreffenden Mietwohnung. Die Brandbekämpfung wurde durch die Feuerwehr der Stadt Halle (Saale) durchgeführt.

Der betreffende Mieter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. In der Wohnung entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern zum jetzigen Zeitpunkt an.