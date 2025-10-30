Drei Verletzte bei Zusammenstoß von Müllauto und Straßenbahn auf der Magistrale, hunderttausende Euro Schaden

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr hat sich auf der Magistrale in Halle-Neustadt ein Verkehrsunfall ereignet. Hier sind an der Kreuzung Bruchsee eine Straßenbahn und ein Müllauto kollidiert. Eigentlich ist an der Kreuzung das Wenden verboten. Bis 10.20 Uhr war kein Straßenbahnverkehr nach Neustadt möglich.

Drei Unfallbeteiligte wurden durch das Unfallgeschehen leichtverletzt. Zwei der verletzten Personen wurden nachfolgen in ein städtisches Krankenhaus verbracht. An der beteiligten Straßenbahn und dem beteiligten LKW entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird zum jetzigen Zeitpunkt im unteren sechsstelligen Eurobereich eingeschätzt. Der beteiligte LKW musste durch einen hinzugezogenen Bergedienst aus dem Unfallbereich geborgen werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt noch andauern. Durch die Hilfs- / Bergemaßnahmen und die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen des öffentlichen Nah- und Fahrzeugverkehrs.