Drei Verletzte bei Zusammenstoß von Müllauto und Straßenbahn auf der Magistrale, hunderttausende Euro Schaden

von · 30. Oktober 2025

  1. thh sagt:
    30. Oktober 2025 um 07:57 Uhr

    Na toll
    noch ein Unfall
    Heute in der Früh zwischen Bus und Mofa, Ecke Hallorenstraße / Albert-Einstein-Straße, Unfall ereignet. Bus hat Vorfahrt missachtet.
    Beteiligten im Bus unverletzt, Mofafahrer unter ärztliche Versorgung.

  2. Laufrad sagt:
    30. Oktober 2025 um 08:07 Uhr

    Stadtwerke gegen Stadtwerke, das ist doch mal eine Meldung!

  3. ...kann man sich nicht ausdenken sagt:
    30. Oktober 2025 um 08:10 Uhr

    …na die sind beide recht klein, da muss man schonnaufpassen, das nichts passiert !

  4. Mmh sagt:
    30. Oktober 2025 um 11:02 Uhr

    Was soll der Hinweis, dass Abbiegen verboten ist? Entgegenkommende Fahrzeuge sind beim Linksabbiegen durchzulassen (§ 9 Absatz 3 StVO). Das Abbiegeverbotsschild soll „nur“ verhindern, dass es zu ebensolchen gefährlichen Situationen kommt.

    • bissi anstrengen? sagt:
      30. Oktober 2025 um 12:40 Uhr

      Der Hinweis lautet „Wenden verboten“.

      Die Straßenbahn kann nicht nur entgegen kommen.

    • Hallenserin1968 sagt:
      30. Oktober 2025 um 17:03 Uhr

      An dieser Stelle gilt eine vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus / rechts weg.

      Wenn man schon verkehrswidrig abbiegt (habe ich auch schon gemacht), sollte man auch 👀.

    • Neustädter Nr 2 sagt:
      30. Oktober 2025 um 17:35 Uhr

      Falsch mein Freund. Wenn du die Kreuzung kennen würdest, hättest du gewusst dass hier, wie auch an den anderen Kreuzungen der Magistrale daß wenden sowie an der Kreuzung Hallorenstraße/ Magistrale und Kreuzung Bruchsee/ Magistrale auch dass “ linksabbiegen“ (wie du es nennst) nicht erlaubt ist. Dies regeln Verkehrsschilder und daran hat sich jeder zu halten. Ausnahmen: Polizei, RTW und Feuerwehr im Einsatz mit entsprechenden Signalen. Leider sieht man an der Kreuzung Magistrale/ Zollrain sehr oft daß Polizei aber auch normale Fahrzeuge dort verkehrswidrig wenden.

      • 10010110 sagt:
        30. Oktober 2025 um 23:12 Uhr

        Naja, ich weiß nicht, ob §35 der StVO hier auch bei Müllautos zu tragen kommt. 🤔

        (6) Fahrzeuge, die dem Bau, der Unterhaltung oder Reinigung der Straßen und Anlagen im Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen und durch weiß-rot-weiße Warneinrichtungen gekennzeichnet sind, dürfen auf Straßenteilen und auf jeder Straßenseite in jeder Richtung zu allen Zeiten fahren und halten, soweit ihr Einsatz dies erfordert […]

  5. Bürger für Halle sagt:
    30. Oktober 2025 um 13:38 Uhr

    Fakt ist, ohne jemanden beschuldigen zu wollen, die Müllautos fahren in der Stadt viel zu schnell, d.h. unangemessen und zu oft mit Vollgas.

  6. PaulusHallenser sagt:
    30. Oktober 2025 um 14:05 Uhr

    „Eigentlich ist an der Kreuzung das Wenden verboten.“

    In einem privaten Unternehmen wäre dem Fahrer noch heute fristlos gekündigt worden. Da die Müllabfuhr (leider) städtisch ist, wird der Unfall kaum persönliche Konsequenzen für den LKW-Fahrer haben. Am Ende zahlt mal wieder der hallesche Steuerzahler.

    • an PH sagt:
      30. Oktober 2025 um 16:15 Uhr

      Auch wenn der Fahrer des Müllautos einen Fehler gemacht hat – eine fristlose Kündigung wäre absolut unangemessen.

      JEDER Mensch macht Fehler. Wenn JEDEM sofort gekündigt würde, wir hätten noch viel weniger LKW-Fahrer, Straßenbahnfahrer, Busfahrer …

      Oder glaubst Du, Berufskraftfahrer verusachen absichtlich Unfälle?

      • Azubisprecher sagt:
        31. Oktober 2025 um 10:50 Uhr

        „Auch wenn der Fahrer des Müllautos einen Fehler gemacht hat – eine fristlose Kündigung wäre absolut unangemessen“

        Das sehe ich aber genauso!

        Leider ist es aber innerhalb der SWH-Gruppe schon vorgekommen, dass aufgrund eines kleinen Fehlers/Missverständnisses fristlos gekündigt wurde. Da kommt es (zumindest bei der HAVAG) stark darauf an, welche Position jener Mitarbeiter innehat, bzw. ob er ersetzbar ist.

    • Pressesprecher sagt:
      30. Oktober 2025 um 17:19 Uhr

      Naja, bei Fahrlässig und grob fahrlässig wird die Versicherung auch nicht nur dezent nachfragen… Ansonsten wird sie erstmal, auch im Vorgriff, den Schaden regulieren. Zivil- oder arbeitsrechtliche Verantwortlichkeiten werden später geklärt. Und den Führerschein für sein Auto wird der Unglücksfahrer ohnehin erstmal los sein.
      Und. es handelt sich um zwei rechtlich selbständige Unternehmen, von daher zahlt kein Steuerzahler extra

      • PaulusHallenser sagt:
        30. Oktober 2025 um 20:05 Uhr

        „Und. es handelt sich um zwei rechtlich selbständige Unternehmen, von daher zahlt kein Steuerzahler extra“

        Pressesprecher,

        nein, „natürlich“ nicht. Wenn es nicht über Steuergelder geschieht, geht es dann halt über höhere Beiträge, Gebühren usw.

        Es ist schon bemerkenswert, wie Sie, sehr geehrter Pressesprecher, immer wieder versuchen, Misswirtschaft in öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Unternehmen zu verharmlosen.

        • Pressesprecher sagt:
          31. Oktober 2025 um 00:26 Uhr

          Wenn Sie in Ihrer FDP-Blase etwas Ahnung hätten , wäre wohl dieser Kommentar nicht entstanden. Es handelt sich um zwei rechtlich selbständige Unternehmen, mit getrennten Geschäftsführungen, die entsprechend den Rechtsvorschriften auch Versicherungen vorhalten. Diese werden die Schäden untereinander abgleichen und begleichen. Das gibt das versicherungsrecht vor. Für den fahrer kann es andere, aus dem Zivil- und Arbeitsrecht herrührende Begleichungen oder Bestrafungen geben, die hier aber nicht relevant sind. Miswirtschaft kann ich da bei keinem der Unfallbeteiligten erkennen; es ist ein Verkehrsunfall.

          • PaulusHallenser sagt:
            31. Oktober 2025 um 15:34 Uhr

            Pressesprecher,

            Ihr Geschwafel ist unerträglich. Sie relativieren, wo es nur geht.

            „Es handelt sich um zwei rechtlich selbständige Unternehmen, mit getrennten Geschäftsführungen“

            Es sind beides stätische Unternehmen, für deren Kosten und Verluste der hallesche Steuerzahler haftet bzw. zahlt.

            „die entsprechend den Rechtsvorschriften auch Versicherungen vorhalten. Diese werden die Schäden untereinander abgleichen und begleichen.“

            „Begleichen“ muss am Ende der Steuer-, Beitrags- und Gebührenzahler. da die Versicherungen, die Sie erwähnen, die Kosten entsprechend umlegen werden.

            „Miswirtschaft kann ich da bei keinem der Unfallbeteiligten erkennen“

            Sparen Sie sich Ihre Heuchelei.

    • @FDPaulenser sagt:
      30. Oktober 2025 um 17:28 Uhr

      Nein wäre ihm nicht.

    • Hallenser sagt:
      30. Oktober 2025 um 17:36 Uhr

      Konsequenzen wird es schon für den Fahrer haben. Er hat schließlich gegen die StVO verstoßen.

  7. Alt-Hallenser sagt:
    30. Oktober 2025 um 15:48 Uhr

    Viele dumme Kommentare 🙈 Einer der wichtigsten Jobs in Halle 👍

  8. Kraftradler sagt:
    30. Oktober 2025 um 20:24 Uhr

    Ich frage mich, welcher Disponent eine Müllauto Tour plant, die ein verkehrswidriges Wenden an dieser Stelle vorgesehen hat?
    Die Fahrer der Dinger kriegen ihre Touren doch computeroptimiert vor die Nase gesetzt.

