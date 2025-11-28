Reinhardt-Höppner-Preis: Sieg für das Patenschaftsprojekt „Seelenpaten“ des twsd in Sachsen-Anhalt

Das Patenschaftsprojekt „Seelenpaten“ des Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt wurde am Dienstag, 25.11.25 mit dem renommierten Reinhardt-Höppner-Preis ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung wird das außergewöhnliche Engagement für Kinder psychisch erkrankter Eltern gewürdigt. Renate Höppner hielt hierfür eine bewegende Laudatio und überreichte den Preis.

Leiterin Annika Menzel, Koordinatorin des Projekts, freut sich über die Anerkennung: „Wir sind stolz, dass unser Ehrenamtsprojekt mit derzeit 32 engagierten Patinnen und Paten diese Auszeichnung erhalten hat. Die Seelenpaten leisten einen unschätzbaren Beitrag, indem sie Kindern Halt, Vertrauen und Perspektiven schenken.“

In diesem Jahr gingen rund 45 Bewerbungen für den Preis ein – umso größer ist die Freude über den Sieg! Das Projekt „Seelenpaten“ vermittelt ehrenamtliche Patenschaften für Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt sind. Die Patinnen und Paten begleiten die Kinder verlässlich im Alltag, schaffen positive Erlebnisse und stärken ihre Resilienz.

Interessierte für dieses wirkungsvolle und sinnstiftende Ehrenamt sind herzlich willkommen! https://seelensteine.org/patenschaften/