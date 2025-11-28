Weihnachtliche Grüße gegen Einsamkeit – Päckchen für allein lebende ältere Menschen können bis 12. Dezember abgegeben werden

Die Freiwilligen-Agentur ruft gemeinsam mit der GWG Halle-Neustadt mbH und zwei Halleschen Senioreneinrichtungen dazu auf, kleine Päckchen für alleinlebende ältere Menschen zu packen und ihnen damit in der Weihnachtszeit eine Freude zu machen.

„Helfen Sie mit, einsamen älteren Menschen gerade in der Weihnachtszeit eine kleine Aufmunterung zu senden, die ihnen zeigt, dass jemand an sie denkt“ sagt Christine Sattler, Geschäftsführerin der Freiwilligen-Agentur.

Wer mitmachen möchte, packt eine kleine Weihnachtsüberraschung ein und gibt sie bis Freitag, 12. Dezember in der Freiwilligen-Agentur, Leipziger Straße 82 oder im GWG Wohngucker, Neustädter Passage 17d ab. Die Päckchen werden bis Heiligabend persönlich an alleinlebende ältere Menschen verteilt.

Passende Kleinigkeiten können beispielsweise ein kleiner Kosmetikartikel, Handcreme oder ähnliches sein, ein Brillenband oder etwas für die Gemütlichkeit wie ein LED-Licht, eine Kerze oder Plätzchen. Auch ein kleiner Lese- oder Rätselgruß kommt gut an.

„Es muss nicht unbedingt etwas Materielles sein, die kleine Überraschung kann einfach von Herzen kommen, wie zum Beispiel ein von Hand geschriebenes Gedicht, ein aufmunternder Brief, ein selbstgestaltetes Bild oder etwas anderes Handgemachtes. Wir freuen uns, dass wir diese Aktion erneut unterstützen können“, sagt Jana Kozyk,