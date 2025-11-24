Schleusen am Marktplatz zum Schutz des Weihnachtsmarktes werden errichtet: Stadt bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Im Rahmen der Absicherung des Weihnachtsmarktes in Halle (Saale) sind am Montag auf den drei Straßenbahnzufahrten zum Markplatz Schleusen aufgebaut worden. Die Anlagen in der Schmeerstraße, Talamtstraße und Kleinschmieden können von Straßenbahnen durchfahren werden, von Kraftfahrzeugen hingegen nicht.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit, informiert die Stadtverwaltung. Die Schleusen seien von beiden Seiten durch Schranken gesichert und dürfen nicht durchfahren werden. Bei Missachtung bestehe eine hohe Verletzungsgefahr.

Radfahrer müssen absteigen und ihre Fahrräder auf dem Gehweg an der Schleuse vorbeischieben. Zudem muss der Lieferverkehr den Marktplatz täglich bis 10 Uhr verlassen haben. Eine Zufahrt erfolgt hier über Rathausstraße, Gustav-Anlauf-Straße und Schülershof.

Die Stadt bittet um Verständnis für diese notwendige Maßnahme.