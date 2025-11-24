Du bist Halle

Schleusen am Marktplatz zum Schutz des Weihnachtsmarktes werden errichtet: Stadt bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

von · 24. November 2025

4 Antworten

  1. so schauts aus sagt:
    24. November 2025 um 14:53 Uhr

    „Fahrräder auf dem Gehweg an der Schleuse vorbeischieben“
    Wir wissen doch alle, wie das ablaufen wird, mit schieben ist da nix ^^

  2. Detlef sagt:
    24. November 2025 um 14:57 Uhr

    Bewaffnete Sicherheitskräfte mit Ferngläsern auf den Dächern, Wärmebild- und Röntgenkameras überall angebracht und Sicherheitsschleusen mit Metallscannern wie am Flughafen? Dann kann Weihnachten kommen

  3. Peter sagt:
    24. November 2025 um 15:01 Uhr

    „Radfahrer müssen absteigen und ihre Fahrräder auf dem Gehweg an der Schleuse vorbeischieben“

    Radfahrer absteigen und schieben … na dass wird super funktionieren. Ist ja quasi die große Stärke von Radfahrern.

  4. ICH sagt:
    24. November 2025 um 15:11 Uhr

    Nur noch krank. Bitte mal eine Offenlegung der Kosten. Aber klar, wir lassen uns durch den Terror nicht einschränken, unsere Freiheit gewinnt!!1!111! Aber wenigstens freut sich Frau Göring-Eckardt.

