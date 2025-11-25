Du bist Halle

Sicherheitssysteme am Marktplatz zum Schutz des Weihnachtsmarktes in Kraft: Straßebahnschleusen, Nagelsperren – Radler müssen schieben

von · 25. November 2025

52 Antworten

  1. so schauts aus sagt:
    24. November 2025 um 14:53 Uhr

    „Fahrräder auf dem Gehweg an der Schleuse vorbeischieben“
    Wir wissen doch alle, wie das ablaufen wird, mit schieben ist da nix ^^

    Antworten
  2. Detlef sagt:
    24. November 2025 um 14:57 Uhr

    Bewaffnete Sicherheitskräfte mit Ferngläsern auf den Dächern, Wärmebild- und Röntgenkameras überall angebracht und Sicherheitsschleusen mit Metallscannern wie am Flughafen? Dann kann Weihnachten kommen

    Antworten
  3. Peter sagt:
    24. November 2025 um 15:01 Uhr

    „Radfahrer müssen absteigen und ihre Fahrräder auf dem Gehweg an der Schleuse vorbeischieben“

    Radfahrer absteigen und schieben … na dass wird super funktionieren. Ist ja quasi die große Stärke von Radfahrern.

    Antworten
  4. ICH sagt:
    24. November 2025 um 15:11 Uhr

    Nur noch krank. Bitte mal eine Offenlegung der Kosten. Aber klar, wir lassen uns durch den Terror nicht einschränken, unsere Freiheit gewinnt!!1!111! Aber wenigstens freut sich Frau Göring-Eckardt.

    Antworten
    • sagt:
      24. November 2025 um 15:25 Uhr

      Ist ja auch eine seltsame Ironie, wir öffnen alle Grenzen um dann im Umkehrschluss die Weihnachtsmärkte einzugrenzen.

      Antworten
    • situative Beurteilung sagt:
      24. November 2025 um 15:53 Uhr

      Deine Einschätzung ist am wichtigsten.

      Antworten
    • JM sagt:
      24. November 2025 um 16:12 Uhr

      300.000 Euro stand mal irgendwo

      Antworten
    • SagJaNur sagt:
      24. November 2025 um 17:06 Uhr

      … und die AfD … schließlich war ja es ja in Magdeburg einer der ihren …

      Antworten
      • ICH sagt:
        24. November 2025 um 19:45 Uhr

        Das Märchen können du und deinesgleichen noch 30 mal wiederholen, davon wird es nicht einen Millimeter wahrer. Der Typ hat, nur weil er hier und da mal irgendwelche Social Media-Beiträge gelikt hat, mit AfD & Co nichts zu tun und schon gar nicht sind das irgendwelche Anschläge im Namen der AfD. Mach dich nicht lächerlich. Es juckt auch schlicht nicht, wie man die verschrobenen Gedanken, die diese Leute zu ihren Taten animiert haben, einordnet. Ob links, ob rechts, ob islamistisch, ob satanistisch, ob Disney oder ob denen einfach ein Furz quersitzt. Der kleinste gemeinsame Nenner dieser terroristischen Pisser ist ihre Herkunft!

        Antworten
        • zum Einordnen sagt:
          24. November 2025 um 20:00 Uhr

          Verteidigst du jetzt die AfD oder den Attentäter?

          Antworten
        • Martin Bochmann sagt:
          24. November 2025 um 22:01 Uhr

          „Der kleinste gemeinsame Nenner dieser terroristischen Pisser ist ihre Herkunft!“

          Äh, wie viele Terroristen hier kamen denn aus Saudi-Arabien?

          Und dass er ein fanatischer Islam-Hasser ist, trifft sonst auch (fast?) nur auf rechtsradikale Terroristen zu.

          Antworten
        • SagJaNur sagt:
          24. November 2025 um 22:17 Uhr

          Red dir deine Welt nur schön. Der Attentäter von Magdeburg hat nicht nur irgendwelche Beiträge geliked. Er hat Meinungen und Denkweise der AfD übernommen. Insofern darf sich die AfD sehr wohl als geistiger Vater oder Mutter fühlen.

          Antworten
  5. Oh Weh sagt:
    24. November 2025 um 15:19 Uhr

    Der Irrsinn in Bildern 👆🏻.

    Antworten
  6. JEB sagt:
    24. November 2025 um 15:28 Uhr

    Die entscheidende Frage ist nicht: Wie wird der Markt geschützt?
    Die entscheidende Frage ist doch :WARUM muss der Markt SO geschützt werden?!

    Antworten
  7. Alter weißer Mann mit Roter Kutte sagt:
    24. November 2025 um 15:42 Uhr

    Zu meiner Zeit genügte eine hübsche Mauer aus Pappe rund um den Weihnachtsmarkt.

    Antworten
  8. Kommentator sagt:
    24. November 2025 um 15:43 Uhr

    Tja, dann war 2024 mein letzter Weihnachtsmarktbesuch in Halle, danke an Frau Merkel, Refugees welcome und das ganze linke / grüne / antifa Potenzial.

    Antworten
  9. vivi sagt:
    24. November 2025 um 15:46 Uhr

    Hätte die damalige Regierung einen anderen Kurs eingeschlagen, wäre solche Maßnahmen gar nicht in Betracht gekommen.

    Antworten
  10. JM sagt:
    24. November 2025 um 16:11 Uhr

    Wie funktioniert das mit den Taxis?

    Antworten
  11. Bürger sagt:
    24. November 2025 um 16:30 Uhr

    Die meisten Menschen in Deutschland wollen das so. Jedenfalls noch. Aber sie werden wieder Altparteien wählen und die Gefahr kommt ja nur von Rechts.

    Antworten
  12. Emmi sagt:
    24. November 2025 um 16:46 Uhr

    „Radfahrer müssen absteigen und ihre Fahrräder auf dem Gehweg an der Schleuse vorbeischieben“
    Ist es nicht tagsüber eh verboten mit dem Fahrrad über den Marktplatz und Boulevard zu fahren?

    Antworten
  13. Wolli sagt:
    24. November 2025 um 16:54 Uhr

    Diese Absicherungen sind Unsinn, wir müssen mit der Gefahr leben, die uns die Politiker eingebrockt haben. In der Ulrichstraße können den ganzen Tag viele Menschen mit dem Auto totgefahren werden.

    Antworten
  14. Diana sagt:
    24. November 2025 um 17:24 Uhr

    Die Kosten werden perspektivisch nicht zu deckeln sein, dann gehören deutsche Weihnachtsmärkte der Vergangenheit an, von denen unsere Kinder berichten. Aber das Ziel ist erreicht – ein buntes Multi Kulti Deutschland.

    Antworten
  15. Johann sagt:
    24. November 2025 um 17:30 Uhr

    Ich finde das nicht normal – Da wird Kanzler Merz seit Wochen von der selbsternannten moralischen Tugendelite für sein „Stadtbild“ beschimpft und gleichzeitig schützen wir Weihnachtsmärkte wie Hochsicherheitszonen. Das ist befremdlich, schockierend, traurig. Ich finde es inakzeptabel, dass das so geworden ist, denn ich erinnere mich an schöne, unbeschwerte Weihnachtsmärkte – und so sollte es zu Weihnachten sein.

    Antworten
  16. Quer sagt:
    24. November 2025 um 17:40 Uhr

    Und was ist mit den Taxi’s ?

    Antworten
  17. Nicole sagt:
    24. November 2025 um 18:04 Uhr

    Ob sich ein LKW von der Schranke aufhalten lässt? Das ist doch eine Schranke die ich da sehe…

    Antworten
  18. Robert sagt:
    24. November 2025 um 18:21 Uhr

    “ Die Stadt bittet um Verständnis für die notwendige Maßnahme „.

    So lange wie die Verantwortlichen ,die fremde in unser Land ließen , nicht zur Verantwortung gezogen werden, zeige ich kein Verständnis für diese Maßnahme .

    Antworten
  19. zagcl4oe sagt:
    24. November 2025 um 18:22 Uhr

    Da sieht man wie fertig unsere Gesellschaft ist. Lasst uns die ganzen Junkies vor dem Terroristen schützen, damit die sich in Ruhe totsaufen können. Oder auch:
    wie viele alkoholbedingte Verletzungen und Todesfälle gibt es pro Jahr und wie viele durch Terrorismus?
    Lt. Bundesregierung im Jahr 2021 47500 Tote durch Alkohol – durch Terrorismus 4…. da erscheint es sinnvoll die Junkies vor Terroristen zu schützen!

    Antworten
  20. Daniel M. sagt:
    24. November 2025 um 18:41 Uhr

    Letztlich können diese Zustände nur durch eine strenge Remigrationspolitik aufgehoben werden. Das ist die Grundlage zur Sicherung unserer Demokratie und Teilen des Grundgesetzes.
    Und vor allem zur Sicherung unserer Traditionen wie den Weihnachtsmarkt. Ob nun christlichen Ursprungs, oder nicht.

    Antworten
  21. einmal mit Profis ... sagt:
    24. November 2025 um 22:22 Uhr

    Ganz toll ist, wenn man von Eselsbrunnen Richtung Markt unterwegs ist, landet man auf dem Gehweg in einer Sackgasse und muss denn zurück und doch durch die Schleuse …

    Antworten
  22. Rentner sagt:
    24. November 2025 um 23:22 Uhr

    In der LVZ sind 10 Weihnachtsmärkte in Sachsen aufgeführt mit Öffnungszeiten https://www.lvz.de/mitteldeutschland/weihnachtsmaerkte-in-sachsen-2025-diese-10-sind-die-groessten-und-schoensten-KRSDAJO7FFBV5NVCQTD27GL26I.html
    Die meisten Städte sind relativ problemlos mit der Bahn zu erreichen, Zwickau sogar mit der S-Bahn.

    Antworten
  23. 10010110 sagt:
    25. November 2025 um 00:29 Uhr

    Wenn da jetzt Schleusen stehen, ist die HAVAG dann eine Schleuserorganisation? 😛

    Antworten

