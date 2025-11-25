Sicherheitssysteme am Marktplatz zum Schutz des Weihnachtsmarktes in Kraft: Straßebahnschleusen, Nagelsperren – Radler müssen schieben
Im Rahmen der Absicherung des Weihnachtsmarktes in Halle (Saale) sind am Montag auf den drei Straßenbahnzufahrten zum Markplatz Schleusen aufgebaut worden. Die Anlagen in der Schmeerstraße, Talamtstraße und Kleinschmieden können von Straßenbahnen durchfahren werden, von Kraftfahrzeugen hingegen nicht.
Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am heutigen Dienstag, 25. November 2025, ist auch das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung in Kraft getreten. In diesem Zuge wurden alle Zufahren auf den Marktplatz und auf die Leipziger Straße durch Barrieren gegen unbefugtes Einfahren gesichert.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Sicherung der Zufahrtsschleusen für die Straßenbahnen in der Talamtstraße, in der Schmeerstraße und in Kleinschmieden. Diese sind nicht nur durch Schrankensysteme, sondern auch durch Nagelsperren gegen ein unbefugtes Durchfahren gesichert, informiert die Stadtverwaltung.
Für Radfahrerinnen und Radfahrer besteht ein striktes Verbot, die Schrankensysteme zu durchfahren, da auch sie die Nagelsperren auslösen können. Dabei besteht eine erhöhte Gefahr, sich erhebliche Verletzungen zuzuziehen. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen absteigen und die Schleusen über den Gehweg passieren. An allen Schrankensysteme wurden entsprechende Warnhinweise platziert.
„Fahrräder auf dem Gehweg an der Schleuse vorbeischieben“
Wir wissen doch alle, wie das ablaufen wird, mit schieben ist da nix ^^
Wie oft hast du deinen Blechpanzer schon geschoben?
Bewaffnete Sicherheitskräfte mit Ferngläsern auf den Dächern, Wärmebild- und Röntgenkameras überall angebracht und Sicherheitsschleusen mit Metallscannern wie am Flughafen? Dann kann Weihnachten kommen
Aber du bleibst wie immer in Heide-Nord und trinkst Bier.
Heute angebracht 😂seit Tagen wurschtelt die Beste Firma (Papenburg) 😅da rum. Lächerlich der Verein.
Radfahrer absteigen und schieben … na dass wird super funktionieren. Ist ja quasi die große Stärke von Radfahrern.
Die Belange des Radverkehrs wurden auf jeden Fall wie immer perfekt berücksichtigt.
Von vernünftigen Radfahrern schon. Gut erkannt.
Absolut peinlicher Kommentar.
Hast Du schon mal gesehen, wie schmal der Fußweg neben der Schleuse ist?
Hinter dem Absperrgitter passen keine zwei Fußgänger nebeneinander vorbei, geschweige denn Kinderwagen und/oder Fahrräder.
Nur noch krank. Bitte mal eine Offenlegung der Kosten. Aber klar, wir lassen uns durch den Terror nicht einschränken, unsere Freiheit gewinnt!!1!111! Aber wenigstens freut sich Frau Göring-Eckardt.
Ist ja auch eine seltsame Ironie, wir öffnen alle Grenzen um dann im Umkehrschluss die Weihnachtsmärkte einzugrenzen.
Deine Einschätzung ist am wichtigsten.
300.000 Euro stand mal irgendwo
… und die AfD … schließlich war ja es ja in Magdeburg einer der ihren …
Das Märchen können du und deinesgleichen noch 30 mal wiederholen, davon wird es nicht einen Millimeter wahrer. Der Typ hat, nur weil er hier und da mal irgendwelche Social Media-Beiträge gelikt hat, mit AfD & Co nichts zu tun und schon gar nicht sind das irgendwelche Anschläge im Namen der AfD. Mach dich nicht lächerlich. Es juckt auch schlicht nicht, wie man die verschrobenen Gedanken, die diese Leute zu ihren Taten animiert haben, einordnet. Ob links, ob rechts, ob islamistisch, ob satanistisch, ob Disney oder ob denen einfach ein Furz quersitzt. Der kleinste gemeinsame Nenner dieser terroristischen Pisser ist ihre Herkunft!
Verteidigst du jetzt die AfD oder den Attentäter?
„Der kleinste gemeinsame Nenner dieser terroristischen Pisser ist ihre Herkunft!“
Äh, wie viele Terroristen hier kamen denn aus Saudi-Arabien?
Und dass er ein fanatischer Islam-Hasser ist, trifft sonst auch (fast?) nur auf rechtsradikale Terroristen zu.
Red dir deine Welt nur schön. Der Attentäter von Magdeburg hat nicht nur irgendwelche Beiträge geliked. Er hat Meinungen und Denkweise der AfD übernommen. Insofern darf sich die AfD sehr wohl als geistiger Vater oder Mutter fühlen.
Der Irrsinn in Bildern 👆🏻.
Die entscheidende Frage ist nicht: Wie wird der Markt geschützt?
Die entscheidende Frage ist doch :WARUM muss der Markt SO geschützt werden?!
Zu meiner Zeit genügte eine hübsche Mauer aus Pappe rund um den Weihnachtsmarkt.
Tja, dann war 2024 mein letzter Weihnachtsmarktbesuch in Halle, danke an Frau Merkel, Refugees welcome und das ganze linke / grüne / antifa Potenzial.
Hätte die damalige Regierung einen anderen Kurs eingeschlagen, wäre solche Maßnahmen gar nicht in Betracht gekommen.
Da hast du sicherlich recht. Aber bedrückend ist ja auch, dass der Wahnsinn immer noch weiter geht, noch niemand gesagt hat: „“Wir schaffen das“ war ein Fehler!“
Dumme Menschen gab es schon immer, egal bei welchem Kurs.
Wie funktioniert das mit den Taxis?
Die meisten Menschen in Deutschland wollen das so. Jedenfalls noch. Aber sie werden wieder Altparteien wählen und die Gefahr kommt ja nur von Rechts.
@Bürger , sorry , das bezweifle ich. Einige wenige wollen das so.
Ist es nicht tagsüber eh verboten mit dem Fahrrad über den Marktplatz und Boulevard zu fahren?
Jein.
Nein. Es ist in bestimmten Bereichen erlaubt. Auch wenn das viele Fußgänger handyglotzend nicht interessiert.
Diese Absicherungen sind Unsinn, wir müssen mit der Gefahr leben, die uns die Politiker eingebrockt haben. In der Ulrichstraße können den ganzen Tag viele Menschen mit dem Auto totgefahren werden.
Dir es vielleicht egal. vielen anderen, die noch rausgehen nicht.
Die Kosten werden perspektivisch nicht zu deckeln sein, dann gehören deutsche Weihnachtsmärkte der Vergangenheit an, von denen unsere Kinder berichten. Aber das Ziel ist erreicht – ein buntes Multi Kulti Deutschland.
Du hast doch gar keine Kinder…
Ich finde das nicht normal – Da wird Kanzler Merz seit Wochen von der selbsternannten moralischen Tugendelite für sein „Stadtbild“ beschimpft und gleichzeitig schützen wir Weihnachtsmärkte wie Hochsicherheitszonen. Das ist befremdlich, schockierend, traurig. Ich finde es inakzeptabel, dass das so geworden ist, denn ich erinnere mich an schöne, unbeschwerte Weihnachtsmärkte – und so sollte es zu Weihnachten sein.
Und was ist mit den Taxi’s ?
Ob sich ein LKW von der Schranke aufhalten lässt? Das ist doch eine Schranke die ich da sehe…
„Die Schleusen seien von beiden Seiten durch Schranken gesichert“
“ Die Stadt bittet um Verständnis für die notwendige Maßnahme „.
So lange wie die Verantwortlichen ,die fremde in unser Land ließen , nicht zur Verantwortung gezogen werden, zeige ich kein Verständnis für diese Maßnahme .
Da sind die doch auch deinerseits gar nicht drauf angewiesen. Also atme mal locker durch die Hose…
Da sieht man wie fertig unsere Gesellschaft ist. Lasst uns die ganzen Junkies vor dem Terroristen schützen, damit die sich in Ruhe totsaufen können. Oder auch:
wie viele alkoholbedingte Verletzungen und Todesfälle gibt es pro Jahr und wie viele durch Terrorismus?
Lt. Bundesregierung im Jahr 2021 47500 Tote durch Alkohol – durch Terrorismus 4…. da erscheint es sinnvoll die Junkies vor Terroristen zu schützen!
Hust. Hust.
Schreib mal was über Raucher:innen.
Egal was. Irgendwas stimmt schon.
Letztlich können diese Zustände nur durch eine strenge Remigrationspolitik aufgehoben werden. Das ist die Grundlage zur Sicherung unserer Demokratie und Teilen des Grundgesetzes.
Und vor allem zur Sicherung unserer Traditionen wie den Weihnachtsmarkt. Ob nun christlichen Ursprungs, oder nicht.
Uuuuuh, er hat das böse Wort gesagt. Und der Kommentar wurde trotzdem veröffentlicht. Wir sind auf dem richtigen Weg!
Was ist dann eigentlich bei euch Schuld, wenn ihr die ganze Welt „remigriert“ habt?
Da gibt es noch genug Auswahl: Schwule, Frauen, Kranke, Alte, Schwache…
Und Ossis.
Na, wenn du dann ausfährst und im Krankenhaus den Lotsen machst, wird das schon werden. Aber dann machst du mal besser Doppelschichten…
Ganz toll ist, wenn man von Eselsbrunnen Richtung Markt unterwegs ist, landet man auf dem Gehweg in einer Sackgasse und muss denn zurück und doch durch die Schleuse …
In der LVZ sind 10 Weihnachtsmärkte in Sachsen aufgeführt mit Öffnungszeiten https://www.lvz.de/mitteldeutschland/weihnachtsmaerkte-in-sachsen-2025-diese-10-sind-die-groessten-und-schoensten-KRSDAJO7FFBV5NVCQTD27GL26I.html
Die meisten Städte sind relativ problemlos mit der Bahn zu erreichen, Zwickau sogar mit der S-Bahn.
Wenn da jetzt Schleusen stehen, ist die HAVAG dann eine Schleuserorganisation? 😛