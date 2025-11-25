Sicherheitssysteme am Marktplatz zum Schutz des Weihnachtsmarktes in Kraft: Straßebahnschleusen, Nagelsperren – Radler müssen schieben

Im Rahmen der Absicherung des Weihnachtsmarktes in Halle (Saale) sind am Montag auf den drei Straßenbahnzufahrten zum Markplatz Schleusen aufgebaut worden. Die Anlagen in der Schmeerstraße, Talamtstraße und Kleinschmieden können von Straßenbahnen durchfahren werden, von Kraftfahrzeugen hingegen nicht.

Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am heutigen Dienstag, 25. November 2025, ist auch das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung in Kraft getreten. In diesem Zuge wurden alle Zufahren auf den Marktplatz und auf die Leipziger Straße durch Barrieren gegen unbefugtes Einfahren gesichert.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Sicherung der Zufahrtsschleusen für die Straßenbahnen in der Talamtstraße, in der Schmeerstraße und in Kleinschmieden. Diese sind nicht nur durch Schrankensysteme, sondern auch durch Nagelsperren gegen ein unbefugtes Durchfahren gesichert, informiert die Stadtverwaltung.

Für Radfahrerinnen und Radfahrer besteht ein striktes Verbot, die Schrankensysteme zu durchfahren, da auch sie die Nagelsperren auslösen können. Dabei besteht eine erhöhte Gefahr, sich erhebliche Verletzungen zuzuziehen. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen absteigen und die Schleusen über den Gehweg passieren. An allen Schrankensysteme wurden entsprechende Warnhinweise platziert.