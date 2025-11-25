Das kostet Essen und Trinken zum Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) 2025
von
eseppelt
·
25. November 2025
- Feuerzangenbowle: 5 Euro
- Glühwein: 3,50-4,50 Euro
- Kinderpunsch: 3 Euro
- Weiße Schokolade mit Likör: 5 Euro
- Grog: 3,50-4 Euro
- Glögi: 4 Euro
- Eierpunsch: 3,50-4 Euro
- Hot Cherry Martini: 6 Euro
- Hot Lillet: 5,50 Euro
- Heißer Apfel: 5 Euro
- Kräppelchen: klein 4, mittlere 6 und große Portion 8 Euro
- Churros: klein 5, mittlere 7 und große Portion 9 Euro
- Quarkbällchen: 5 Stück 5 Euro
- Gebrannte Mandeln: 100g 4 Euro
- Schokoladenapfel: 3 Euro
- Baumstriezel: 7 Euro
- Waffeln: 4 Euro
- Zuckerwatte: 2,50-3 Euro
- Backfisch: 7,50 Euro
- Gebackener Blumenkohl: 7,50 Euro
- XXL-Tüte Pommes: 6 Euro
- Grünkohl-Pfanne mit Knacker: 7 Euro
- Bouletten: 4 Euro
- Hackbraten: 4,50 Euro
- Spanferkel: 8 Euro
- Rentierwurst: 3,50 Euro
- Currywurst: 4,50 Euro
- Bratwurst: 4 bis 4,50 Euro
- Kloß mit Rotkohl, Rind: 9,00 Euro
- Leberbrötchen: 4 bis 4,50 Euro
- Käsespätzle: 7,50 Euro
- Champignons: 6,50 Euro
- Champignons mit Bratkartoffeln: 11 Euro
- Rahmbrot: 7,50 Euro
- 2 Kartoffelpuffer: 5 Euro
- Apfelstrudel-Bowl: 7,50 Euro
- Flammkuchen: 8,50 Euro
- Flammlachs im Brötchen: 7 Euro
- Langos Knoblauch und Salz: 5 Euro
- Pferdebockwurst: 4 Euro
- Brezel: 2,50 Euro
- Baguette: 6-6,50 Euro
- Kindereisenbahn am Weihnachtsbaum: 3 Euro 1 Chip
- Kinderkarussell: 2,50 Euro 1 Chip
