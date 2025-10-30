Streit um Südstadt-Center in Halle (Saale) erreicht den Stadtrat – Stadtwerke kappen Fernwärme wegen unbezahlter Rechnungen, Kaufland reagiert mit Notlösung
Die anhaltenden Probleme rund um das Südstadt-Center beschäftigen nun auch den halleschen Stadtrat. In der Sitzung am Mittwoch kam die schwierige Lage des Einkaufszentrums auf die Tagesordnung – ausgelöst durch massive Probleme, nachdem die Stadtwerke Halle die Fernwärmeversorgung des Gebäudekomplexes eingestellt hatten.
Wie bekannt wurde, haben die Stadtwerke die Versorgung gekappt, weil offene Rechnungen nicht beglichen worden seien. Die Folgen spüren vor allem die ansässigen Geschäfte. So hat beispielsweise Kaufland, einer der größten Mieter im Center, inzwischen eine provisorische Heizungsanlage installiert, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.
SPD-Stadtrat Torsten Schiedung wollte von der Verwaltung wissen, wie die Stadt die Situation bewertet und ob es Möglichkeiten für ein Eingreifen gebe. Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt machte jedoch deutlich, dass der Stadt hier die Hände gebunden sind: „Das Problem ist: Wenn keine Rechnungen bezahlt werden, werden keine Rechnungen bezahlt“, sagte Vogt. „Das ist nicht schön zu sagen. Aber wir sind als Stadt nicht verantwortlich für Gewerbetreibende, die ihre Rechnungen nicht bezahlen.“
Das Südstadt-Center war bereits in den vergangenen Monaten immer wieder wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten in den Schlagzeilen. Mehrere Ladenflächen stehen leer, Investorenlösungen scheiterten bislang. Ob und wie das Einkaufszentrum eine langfristige Perspektive hat, bleibt vorerst offen.
Richtig erkannt vom OB. Ist eben freie Marktwirtschaft und nicht VEB. Der Markt wird das regeln. Die Menschen werden auf umliegende Geschäfte ausweichen. Des einen Leid ist des anderen Freud.
Rechnungen nicht zahlen und dadurch andere schädigen nennst du freie Marktwirtschaft. Bist du der Betreiber von dem Ding? Ansonsten stimme ich dir zu, reißt am besten die ganze Silberhöhe weg. Braucht kein Mensch.
Er hat aber vollkommen Recht damit. Möchtest du in Verantwortung für Andere genommen werden, die ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen ? Sollen Stadtwerke hier etwa ne Ausnahme machen, während Andere die Forderungen pünktlich begleichen ?
„..reißt am besten die ganze Silberhöhe weg. Braucht kein Mensch.“
6…Setzen!
Über „freie Marktwirtschaft“ fabulieren aber aus Deiner freien Laune heraus, einen ganzen Stadtteil platt machen!
Ich frag mich ja, was der PaulusHallenser so dazu zu sagen hat. Immerhin ist es sein Klientel, welches für diesen Zustand verantwortlich ist.
Apro… Verantwortung: Der OB macht sich einen schlanken Fuß. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Anderenorts geht das ämlich auch. Und das sogar ganz einfach.
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/10/brandenburg-elsterwerda-wohnungen-kalt-gas-abgestellt-loesung.html
Ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Wohnraum und einem ziemlich großen Gewerbe, oder?
weißt du nicht ? die Menschen leben dort 😂
Leere Stadt-Kasse…. sagt doch alles Halle Leser. Du kannst ja gerne für die Mieter einspringen.
Wohnungen und Gewerbe…. ein großer Unterschied.
Da hat doch das Eine mit dem Anderen nix zu tun!? Und was soll Otto Normalverbraucher die Schulden von irgendwelchen Honks (über den Umweg Steuergelder) bezahlen?
Sitzt die Mütze zu straff?
Na ganz oben sind ja auch noch Firmen. Fitnessstudio,AOK…….
Schon echt traurig.
Die AOK zieht aus, das haben sie gestern bekannt gegeben.
Ich habe das so verstanden, dass die Mieter ihre Miete an den Gebäudevermieter bezahlen und der die Nebenkosten Rechnungen nicht bezahlt. In diesem Fall sehe ich einen Unterschied, der Mieter kommt seinen Forderungen nach und der Vermieter begleicht die Rechnung bei den Stadtwerken nicht. Also ist der Mieter der Verlierer und mit ihm ein ganzer Stadtteil, einige Mieter ziehen ihre Konsequenzen und ziehen aus. Ein ganzer Gebäudekomplex wird wegen Vermieter heruntergewirtschaftet und da sollte die Stadt eingreifen und den Vermieter zur Rechenschaft ziehen. Sollten tatsächlich die Mieter ihre Miete und Verbindlichkeiten nicht bezahlen sieht das ganze natürlich anders aus. Dann sollte das in den Artikeln auch so kommuniziert werden. Dann dürfte allerdings auch nicht der ganze Komplex lahmgelegt werden, sondern nur säumige Mieter.
Ich denke, Kaufland hätte keinen Grund, seinen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Dann sollte man über Mietminderung und dergleichen reden, weil nur so tut es weh. Die Stadt mit einzubeziehen sehe ich aber nicht, da es sich hier um privatwirtschaftliche Probleme handelt und der Staat / Stadt / Kommune eben nicht überall eingreifen können – zumal dann wieder Interessenskonflikte stattfinden: „was, dafür habt ihr Geld (Stichwort: leere Kassen), aber die Kosten der Bevölkerung steigen …. “ etc.
Eigentlich sollte es „EINEN“ Eigentümer geben, der dann verteilt und verpachtet/mietet (also an die Gewerbetreibenden im Center …..von Kaufland als Größtem und dem kleinen Friseur)! Und gegenüber DIESEM sollten die Stadtwerke auch IHRE Rechnung stellen und wie DER EIGENTÜMER dies dann aufteilt und vorallem eintreibt soll den Stadtwerken doch egal sein ! SOOOO sollte es sein aber warum beschleicht mich der Verdacht das hier wieder JEDER ein eigenes „Versorgungssüppchen“ kocht (lach)!!!
„aber warum beschleicht mich der Verdacht das hier wieder JEDER ein eigenes „Versorgungssüppchen“ kocht (lach)!!!“
Weil keine Ahnung hast.
Ähm, warte mal – thomschl…
GENAU DAS geht doch gerade in die Hose?! (Oder täusche ich mich da?)
EIN Eigentümer zieht das Geld von ALLEN ein und ZAHLT dann eben NICHT an die Stadtwerke.
Mich beschleicht hier der Verdacht, du hast es entweder nicht gelesen oder verstanden…
“ Aber wir sind als Stadt nicht verantwortlich für Gewerbetreibende, die ihre Rechnungen nicht bezahlen.“- Witzig, dabei zahlt doch der Gewerbetreibende ihre Rechnungen!
Also das Saale Center hatte auch Eigentümer im Ausland, welche für Leerstand wohl noch üppige Hilfen vom Staat erhalten haben, wodurch die Bemühungen nach Verbesserungen / neuen Mietern eine zeitlang sehr dürftig war. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähnliches auf das Südstadtcenter zutrifft.
„für Leerstand wohl noch üppige Hilfen vom Staat“
Noch ein Ahnungsloser…
Was für „Hilfen“ für Leerstand sollen das denn sein? Welches Interesse soll oder kann der Staat haben, für Leerstand Geld zu zahlen? Das überall noch mehr Leerstand herrscht? Warum sollte der Staat dieses Ziel haben?
Ich verstehe, dass ihr solche verrückten Geschichten glauben wollt, weil das irgendwie ganz spannend klingt und eine tolle Unterhaltung zu sein scheint, aber mit ein paar Grundgedanken, wie die Welt funktioniert oder funktionieren könnte, und über welche Geldmengen wir bei dem Leerstand in Deutschland reden würden, müssen einem doch irgendwann schon mal Zweifel kommen.
Ich stimme Euch zu, Marktwirtschaft sollte gelten. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit das eventuell ein Dritter (da die Stadt Halle 100% Eigentümer der Stadtwerke ist ist die Stadt da nicht neutral) als Treuhänder fungiert und die Zahlungen von den Mietern entgegen nimmt und an die Stadtwerke weiterleitet. Ähnliche Vorfälle (Wasser, Strom, Fernwärme) gab es ja schon bei Mehrfamilienhäusern in Halle und auch anderswo. In diesen Fällen ist ein Umzug ja nicht immer für alle Mieter Leistbar. Der Stadt ist ja auch nicht geholfen wenn Einwohner oder Gewerbetreibende abwandern.