Du bist Halle

Streit um Südstadt-Center in Halle (Saale) erreicht den Stadtrat – Stadtwerke kappen Fernwärme wegen unbezahlter Rechnungen, Kaufland reagiert mit Notlösung

von · 30. Oktober 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

21 Antworten

  1. theduke sagt:
    30. Oktober 2025 um 06:33 Uhr

    Richtig erkannt vom OB. Ist eben freie Marktwirtschaft und nicht VEB. Der Markt wird das regeln. Die Menschen werden auf umliegende Geschäfte ausweichen. Des einen Leid ist des anderen Freud.

    Antworten
    • Head sagt:
      30. Oktober 2025 um 06:59 Uhr

      Rechnungen nicht zahlen und dadurch andere schädigen nennst du freie Marktwirtschaft. Bist du der Betreiber von dem Ding? Ansonsten stimme ich dir zu, reißt am besten die ganze Silberhöhe weg. Braucht kein Mensch.

      Antworten
      • Franz2 sagt:
        30. Oktober 2025 um 07:36 Uhr

        Er hat aber vollkommen Recht damit. Möchtest du in Verantwortung für Andere genommen werden, die ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen ? Sollen Stadtwerke hier etwa ne Ausnahme machen, während Andere die Forderungen pünktlich begleichen ?

        Antworten
      • @Head sagt:
        30. Oktober 2025 um 08:10 Uhr

        „..reißt am besten die ganze Silberhöhe weg. Braucht kein Mensch.“
        6…Setzen!
        Über „freie Marktwirtschaft“ fabulieren aber aus Deiner freien Laune heraus, einen ganzen Stadtteil platt machen!

        Antworten
  2. Halle-Leser sagt:
    30. Oktober 2025 um 07:32 Uhr

    Ich frag mich ja, was der PaulusHallenser so dazu zu sagen hat. Immerhin ist es sein Klientel, welches für diesen Zustand verantwortlich ist.

    Apro… Verantwortung: Der OB macht sich einen schlanken Fuß. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Anderenorts geht das ämlich auch. Und das sogar ganz einfach.
    https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/10/brandenburg-elsterwerda-wohnungen-kalt-gas-abgestellt-loesung.html

    Antworten
  3. Nina L. sagt:
    30. Oktober 2025 um 09:02 Uhr

    Na ganz oben sind ja auch noch Firmen. Fitnessstudio,AOK…….
    Schon echt traurig.

    Antworten
  4. Pittiplatsch sagt:
    30. Oktober 2025 um 09:40 Uhr

    Ich habe das so verstanden, dass die Mieter ihre Miete an den Gebäudevermieter bezahlen und der die Nebenkosten Rechnungen nicht bezahlt. In diesem Fall sehe ich einen Unterschied, der Mieter kommt seinen Forderungen nach und der Vermieter begleicht die Rechnung bei den Stadtwerken nicht. Also ist der Mieter der Verlierer und mit ihm ein ganzer Stadtteil, einige Mieter ziehen ihre Konsequenzen und ziehen aus. Ein ganzer Gebäudekomplex wird wegen Vermieter heruntergewirtschaftet und da sollte die Stadt eingreifen und den Vermieter zur Rechenschaft ziehen. Sollten tatsächlich die Mieter ihre Miete und Verbindlichkeiten nicht bezahlen sieht das ganze natürlich anders aus. Dann sollte das in den Artikeln auch so kommuniziert werden. Dann dürfte allerdings auch nicht der ganze Komplex lahmgelegt werden, sondern nur säumige Mieter.

    Antworten
    • Franz2 sagt:
      30. Oktober 2025 um 11:20 Uhr

      Ich denke, Kaufland hätte keinen Grund, seinen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Dann sollte man über Mietminderung und dergleichen reden, weil nur so tut es weh. Die Stadt mit einzubeziehen sehe ich aber nicht, da es sich hier um privatwirtschaftliche Probleme handelt und der Staat / Stadt / Kommune eben nicht überall eingreifen können – zumal dann wieder Interessenskonflikte stattfinden: „was, dafür habt ihr Geld (Stichwort: leere Kassen), aber die Kosten der Bevölkerung steigen …. “ etc.

      Antworten
  5. thomschl sagt:
    30. Oktober 2025 um 11:24 Uhr

    Eigentlich sollte es „EINEN“ Eigentümer geben, der dann verteilt und verpachtet/mietet (also an die Gewerbetreibenden im Center …..von Kaufland als Größtem und dem kleinen Friseur)! Und gegenüber DIESEM sollten die Stadtwerke auch IHRE Rechnung stellen und wie DER EIGENTÜMER dies dann aufteilt und vorallem eintreibt soll den Stadtwerken doch egal sein ! SOOOO sollte es sein aber warum beschleicht mich der Verdacht das hier wieder JEDER ein eigenes „Versorgungssüppchen“ kocht (lach)!!!

    Antworten
    • Einfach sagt:
      30. Oktober 2025 um 12:25 Uhr

      „aber warum beschleicht mich der Verdacht das hier wieder JEDER ein eigenes „Versorgungssüppchen“ kocht (lach)!!!“

      Weil keine Ahnung hast.

      Antworten
    • Nachfrager sagt:
      30. Oktober 2025 um 14:13 Uhr

      Ähm, warte mal – thomschl…
      GENAU DAS geht doch gerade in die Hose?! (Oder täusche ich mich da?)
      EIN Eigentümer zieht das Geld von ALLEN ein und ZAHLT dann eben NICHT an die Stadtwerke.
      Mich beschleicht hier der Verdacht, du hast es entweder nicht gelesen oder verstanden…

      Antworten
  6. Wortlos sagt:
    30. Oktober 2025 um 12:10 Uhr

    “ Aber wir sind als Stadt nicht verantwortlich für Gewerbetreibende, die ihre Rechnungen nicht bezahlen.“- Witzig, dabei zahlt doch der Gewerbetreibende ihre Rechnungen!

    Antworten
  7. NiceM sagt:
    30. Oktober 2025 um 12:37 Uhr

    Also das Saale Center hatte auch Eigentümer im Ausland, welche für Leerstand wohl noch üppige Hilfen vom Staat erhalten haben, wodurch die Bemühungen nach Verbesserungen / neuen Mietern eine zeitlang sehr dürftig war. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähnliches auf das Südstadtcenter zutrifft.

    Antworten
    • Einfach sagt:
      30. Oktober 2025 um 12:56 Uhr

      „für Leerstand wohl noch üppige Hilfen vom Staat“

      Noch ein Ahnungsloser…

      Antworten
    • Èinfach mal nachdenken. sagt:
      30. Oktober 2025 um 13:10 Uhr

      Was für „Hilfen“ für Leerstand sollen das denn sein? Welches Interesse soll oder kann der Staat haben, für Leerstand Geld zu zahlen? Das überall noch mehr Leerstand herrscht? Warum sollte der Staat dieses Ziel haben?
      Ich verstehe, dass ihr solche verrückten Geschichten glauben wollt, weil das irgendwie ganz spannend klingt und eine tolle Unterhaltung zu sein scheint, aber mit ein paar Grundgedanken, wie die Welt funktioniert oder funktionieren könnte, und über welche Geldmengen wir bei dem Leerstand in Deutschland reden würden, müssen einem doch irgendwann schon mal Zweifel kommen.

      Antworten
  8. Frisörgänger sagt:
    31. Oktober 2025 um 14:02 Uhr

    Ich stimme Euch zu, Marktwirtschaft sollte gelten. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit das eventuell ein Dritter (da die Stadt Halle 100% Eigentümer der Stadtwerke ist ist die Stadt da nicht neutral) als Treuhänder fungiert und die Zahlungen von den Mietern entgegen nimmt und an die Stadtwerke weiterleitet. Ähnliche Vorfälle (Wasser, Strom, Fernwärme) gab es ja schon bei Mehrfamilienhäusern in Halle und auch anderswo. In diesen Fällen ist ein Umzug ja nicht immer für alle Mieter Leistbar. Der Stadt ist ja auch nicht geholfen wenn Einwohner oder Gewerbetreibende abwandern.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert