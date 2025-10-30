Unfall im Böllberger Weg: Mann steigt aus Auto aus und will über die Straße – von anderem PKW erfasst

Im Böllberger Weg in Halle (Saale) hat sich am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 49 Jahre alter Mann war kurz vor der Ampel am Straßenrand aus einem PKW ausgestiegen und wollte laut Polizei die Fahrbahn queren. Dabei wurde er von einem anderen PKW erfasst und dabei schwer verletzt. Die 27 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.

Für die Rettungsmaßnahmen musste der Böllberger Weg zwischenzeitlich gesperrt werden.