Südstadtcenter künftig als “Rathaus Süd” mit Übernahme durch ein kommunales Unternehmen? Stadtratsantrag fordert Stadtverwaltung als Ankermieter, weiterer Laden gibt auf
Die Situation im Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle (Saale) spitzt sich immer weiter zu. Immer mehr Mieter geben auf, ziehen aus oder schließen ihre Läden ganz. Aktuell kündigt ein Modegeschäft in der Mall seine Schließung an. Überall liegt Müll herum, die Heizung ist abgestellt, die Toiletten verdreckt, Aufzüge sind defekt.
Nun soll die Stadt einspringen, fordert ein Stadtratsantrag der SPD. Unter anderem fordern die Sozialdemokraten einen Südstadt-Center-Gipfel mit allen relevanten Akteuren wie Eigentümer, Geschäften, Mitarbeitenden, Anwohnervertretern einzuberufen. Zudem soll die Verwaltung gemeinsam mit dem Vermieter ein Nutzungskonzept zur Verbesserung der Ordnung und Sauberkeit erarbeiten. Zudem soll die Stadtverwaltung prüfen, ob hier nicht ein “Rathaus Süd” mit öffentlichen Dienstleistungen und Treffpunkten als Ankermieter etabliert werden kann. Neben der Stadtbibliothek – deren Auszug die Stadt indes plant – gehören dazu auch weitere Servicestellen, wie eine Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde. Im Notfall könnte auch ein kommunales Unternehmen das Südstadt Center übernehmen, damit es weiter seine Funktion als Stadtteilzentrum und für öffentliche Daseinsvorsorge erfüllt, so der SPD-Antrag.
“Das Südstadt Center erfüllt nicht nur eine einfache Einkaufsfunktion und ist kein einfaches Gebäude in Privatbesitz”, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf. “Es ist der Mittelpunkt des oftmals vernachlässigten Südens der Stadt. Es bietet öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Beispielsweise befindet sich dort die einzige Drogerie – für 28.000 Menschen in Südstadt und Silberhöhe. Entsprechend ist es hervorragend durch Straßenbahn-, S-Bahn-, Auto-, Rad- und Fußverkehr angebunden.”
“Auch wenn die Verwaltung und der Oberbürgermeister das Center nicht selbst betreiben, bieten sich hier verschiedene Handlungsspielräume und -pflichten”, meint Eigendorf. “Diese reichen von einem engen Austausch mit Vermieter, Geschäften und Mitarbeitenden bis hin zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge.” Die Etablierung städtischer Dienstelistungen “würde sowohl heutigen Erwartungen an eine bürgerfreundliche, wohnortnahe Stadtverwaltung als auch den Anforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht.”
Eigendorf betont: “Es geht hierbei um Stadtentwicklung – in einem Stadtteil, der selten im Mittelpunkt steht. Für das Südstadt Center ist es noch nicht zu spät. Die Situation bietet die Chance, das Center im Sinne der Bevölkerung neu auszurichten.”
Die SPD will das Pferd von hinten aufräumen.
Solange der Eigentümer und Vermieter seinen Pflichten nachgekommen ist, war das Einkaufszentrum ein Magnet und hat funktioniert.
Was soll sich mit der Stadt als Ankermieter ändern, solange der Eigentümer sich nicht bewegt? Wer soll denn in einem verdreckten Umfeld und kalten Büros arbeiten wollen?
Richtig. Mit der Miete würde die Stadt ein privates Unternehmen subventionieren. Bei dem aktuellen Zustand fehlt es schlicht an einer vernünftigen Gegenleistung für Mietzahlungen. Es ist keine Lösung, dass die Stadt privaten Betreibern mit Steuergeldern zur Seite springt, die ihre Immobilie verrotten lassen.
Außerdem müssten in dem Gebäude dann auch städtische Mitarbeiter unter diesen Bedingungen arbeiten, wenn es als Verwaltungsstandort genutzt wird. Das ist unter den gegebenen Umständen aber kaum zumutbar.
Nein, generell nicht. Die Stadt würde nur für das bezahlen, was sie nutzen kann. Nicht mehr, nicht weniger. Und das wäre auch gut so, denn dann könnte sich der Vermieter nicht drauf ausruhen. Verträge lassen sich gut so aufbauen…
Die Stadt als Ankermieter hat den Zweck, den Eigentümer erpressbar zu machen.
Erklär mal bitte.
Genau das ist der Punkt.
Wenn selbst der OB schon sagt: „Wenn jemand keine Miete/Strom zahlt, zahlt er eben nicht.“ (sinngemäß)
dann zeigt das ziemlich deutlich, wie die Lage eingeschätzt wird.
Der aktuelle Eigentümer kümmert sich offenbar kaum um Zustand und Betrieb des Centers.
Investitionen bleiben aus, Mängel werden nicht beseitigt.
Der Gedanke dahinter ist folgender.
Wenn die Stadt als größter und wichtigster Mieter (Ankermieter) in ein Gebäude einzieht, hängt der Eigentümer finanziell extrem stark von ihr ab.
Der Vermieter kann dann nicht mehr frei entscheiden, was er macht, weil, die Stadt einen großen Teil seiner Einnahmen ausmacht, sie langfristige Mietverträge verlangt, sie Sanierung, Umbau oder bestimmte Standards durchsetzen kann und sie im Zweifel damit drohen kann, auszuziehen, womit das Center wirtschaftlich sofort kollabieren würde.
Kurz gesagt, wer den größten und sichersten Mieter stellt, kontrolliert das Gebäude und wenn die Stadt diese Rolle übernimmt, hätte sie eine Machtposition gegenüber dem Eigentümer, die er nicht ignorieren kann.
Ob das bewusst so geplant ist, weiß natürlich niemand sicher, aber der Effekt ist real, egal ob gewollt oder nicht.
Mit „erpressbar“ ist genau gemeint…
Wenn der Eigentümer nichts macht, bekommt er am Ende kein, oder deutlich weniger Geld.
Das ist einfache wirtschaftliche Abhängigkeit.
Kann natürlich auch alles ganz anders sein, aber Transparenz gegenüber den Bürgern war ja noch nie die große Stärke.
Es ist auch alles ganz anders als ausgedacht.
Kaufland kontrolliert ja das Center gerade nicht und hat null Machtposition und wird komplett ignoriert.
Also ich sehe da keinen Unterschied zu jetzt. Der Eigentümer macht nichts, egal ob da Mieter drin sind oder nicht. Und wenn alle Mieter ausziehen, dann kassiert er auch keine Miete. Und wenn die Stadt als Ankermieter auf die Vertäge pochen würde und der Eigentümer trotzdem nichts macht, was dann? Mal kräftig auf dem Boden aufstampfen?
Die Stadt muss sparen .. da holt man sich nicht so ein Millionen grab ans Bein .. Typisch Sozialdemokraten .. das Geld anderer gibt sich leicht aus .. Unsere Wirtschaftsbärbel meint ja auch das Steuergeld auf dem Baum wächst.
An der Stelle möchte ich auf die aktuelle Situation in Dessau verweisen. Dort gibt es ein Center, wo die Stadt sich nun mit ähnlichen Szenarien beschäftigt. Zugleich gibt es bundesweit Beispiele, wie es mit solch einem Center wieder bergauf gehen kann.
Ja, die Situation ist hier aufgrund des Eigentümers schwieriger. Aber: diese Situation kann sich ändern. Und die Bedeutung des Südstadt Centers ist zu groß, sodass wir uns hier vorbereiten müssen.
Sie sollten auch noch auf andere Äpfel und Birnen verweisen.
Wie oft war denn nun schon zu lesen, dass der Eigentümer nicht mal auf Kontaktversuche reagiert.
Denken Sie wirklich, Sie sind der Erste, der auf die Idee kommt, dass mit ihm reden wichtig sein könnte?
Aufmerksamer Beobachter,
Herrn Neumann geht es im Prinzip nicht um das Südstadtcenter, es geht um die kommende Landtagswahl im September 2026. Der Mann will einen gutbezahlten Sitz im Landtag des LSA.
Ich denke, wir sollten vorbereitet sein und die Situation, z. B. was die Mieter im Center betrifft, ist nicht schwarz-weiß.
an könnte doch die Millionen, die als Fördergelder in den Sozitempel „Volkspark“ fließen sollen umleiten, und das Einkaufscenter renovieren! Die SPD könnte dort doch ihre Parteizentrale einbringen und auch die Stadtratsfraktion kann dorthin ziehen! Ob man nun die Büros auf der gleichen Ebene wie die Toiletten hat oder im Einkaufscenter untergebracht ist, spielt keine Rolle.
Wenn sich Stadträte in die freie Wirtschaft einmischen wollen, muss ich immer an die halleschen Straßen denken. Da bekommt man nicht einmal die Kernaufgaben auf die Reihe. Klappenrde Pflaster seit Jahren in der Kl. Ulrichstraße, Fußwege im Paulusviertel, bei denen sich die Zehnnägel umkrempeln. Außer Ankündigungen passiert das rein gar nichts.
es gibt keine freie wirtschaft, es gibt keine unsichtbare hand des marktes. ihr ossis versteht den kapitalismus nicht.
Eine Idee, die man näher betrachten sollte.
Allerdings:
Nicht mit diesem auch in anderen Städte schon negativ aufgefallenen Eigentümer.
Bleibt letztendlich die Frage ob die Stadt (besser wohl ein städtisches Unternehme)den Finanzbedarf (Sanierung, Neuausrichtung) decken kann (und will).
Stichworte Wunsch und Realität. Ich denke, dass das Ergebnis „finanzielle Realität“ heißen wird.
Und noch ein Allerdings:
Wenn man nicht entschiedener gegen Gewalt, Vandalismus und andere asoziale Ausfälle vorgeht
ist egal was man macht, es wird in diesem Umfeld letztendlich immer scheitern (müssen)!
So wird es sein. Nicht finanzierbar vermutlich.
Allerdings hat der Norden am Reileck auch einen eigenen Bürgerservice, weshalb geht das nicht auch grundsätzlich im Süden ?
Von Ammendorf fährt ein Bus hin und der ganze Süden ist verkehrstechnisch gut angebunden.
Kaufland und Einwohnermeldeamt zusammen geht doch auch.
„weshalb geht das nicht auch grundsätzlich im Süden ?“
Es geht grundsätzlich auch im Süden. Es wird nach einem geeigneten Standort gesucht. Hast du eine Idee?
Na klar, der Staat soll mal wieder einspringen und die Scheiße ausbaden, die die heilige Privatwirtschaft eingebrockt hat. 🙄 Sonst noch Ideen?
„der Staat“
Der Staat, vertreten durch die Kommune.
Warum sollte die Kommune den Staat vertreten. Da ergibt keinen Sinn.
„Na klar, der Staat soll mal wieder einspringen“
10010110,
nein, nicht der Staat, sondern der Steuerzahler. So will es jedenfalls die hallesche SPD.
Es geht hier um eine offene Diskussion und Prüfung. Es gibt positive Beispiele aus anderen Städten. Und es wäre fahrlässig, bei einem Stadtteilzentrum dieser Bedeutung einfach Entscheidungen nach Bauchgefühl zu treffen.
Sinnvoller wäre es, die Personalstruktur im öffentlichen Dienst zu verschlanken und die Arbeitsverträge dahingehend zu modernisieren, dass bis zu 10 Überstunden im Monat mit dem Gehalt abgegolten sind.
Damit wäre dem Gemeinwohl am meisten gedient. 👍
Na, mal wieder einfach drauf los gemeckert, egal, ob es zum Thema passt oder nicht? Auf einen Zettel schreiben und den zerreißen hat den selben Effekt und nervt andere weniger 😉
Soll nicht gerade schon mit einem Lesecafe dem Gemeinwohl am meisten gedient werden?
Wieso wäre das „sinnvoller“ Es geht hier um die Versorgung der Bürger im Süden der Stadt. Klar, für dich und dem anderen Typen (sofern ihr wirklich 2 Personen seid), sind das alles Mitmenschen, die wertlos sind. Sehen aber zum Glück nicht alle so.
Was an einer Idee, die Mitarbeiter des ÖD zur Mehrarbeit zu zwingen, eine Modernisierung sein soll, das bleibt auf ewig dein Geheimnis. Um dir aber mal einen Überblick zu verschaffen, rate ich dir, Chrissis Beispiel zu folgen und dir einen Job zu suchen. Und wenn es nur Gebrauchtwagenhändler ist….
Wir leben aber in einer Demokratie, das hast du entweder noch nicht gewußt oder schon vergessen. Da gibt es Arbeitsverträge, Tarifverträge, etc. Da kannst du modernisieren, wie du magst, aber es wird sich nix zur Verschlechterung verändern
Ach PaulusHallenser, wieder eine Möglichkeit gefunden, deinen asozialen, neoliberalen Scheiß abzusondern? Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber das kümmert dich ja eh nicht. Leute wie du sind Schuld an der egoistischen, sozial immer kälter werdenden Gesellschaft. Dass es irgendwann mal keinen mehr gibt, der deine Windeln wechselt, ignorierst du mal geflissentlich.
Warum sollte die Stadt ein runter gekommenes Gebäude übernehmen. Da muss Geld in die Hand genommen werden um das wieder auf Vordermann zu bringen. Das sind wieder sinnlose Vorschläge und vielleicht Versprechen an Bürger. Weiß die SPD noch nicht, die Stadtkasse ist leer.
Ich finde die Stadt soll sich in der Südstadt stärker engagieren, aber nicht in diesem „Center“ mit diesem Eigentümer.
Es ist schon schade das dieses Center so verkommt.
Es liegt für den Süden wirklich ideal. Straßenbahn, Parkplätze usw.. super erreichbar. Aber leider sind die Zustände katastrophal.
Dieses Center zu retten und es wieder attraktiv für Geschäfte zu machen wird unmengen an Geldern kosten. Und was dann? Was da für manch Subjekte sich herum treiben und für dieses verdreckte Aussehen verantwortlich ist. Ist mit den letzten 10 Jahren deutlich schlimmer geworden. Fragt sich nur warum. 😉
Weil du es nur aus dem Internet kennst. Deshalb. 😉
Am besten,alle Geschäfte machen zu und das Gebäude wird abgerissen um Standort für neue Projekte zu schaffen. In was für einem Zustand der Einkaufstempel sich befindet ist ja echt ekelhaft. Willst da mal aufs Klo kannst gleich rückwärts wieder raus. So wie das außerhalb aussieht, sehen auch die Klos aus.
Das das Center so heruntergekommen ist und verkommt ist in der Hauptsache schon nicht nachvollziehbar und sollte am Ende auch noch Kaufland ausziehen wäre das für diejenigen die um das Center wohnen und das zu ihrem Einkaufsmittelpunkt für das tägliche Leben nutzen, schon sehr negativ.
Andererseits, es ist ein großes Haus, bietet viel Individualität. Vielleicht eine Alternative zum Neubau des Zukunftzentrums am Riebeckplatz? es gibt ein Parkhaus, ebenso noch Parkflache davor. Auf der großen Fläche vom Kaufland könnte man barrierefrei unsere Zukunft darstellen, so wie wir sie uns wünschen.
Nicht das Center selber ist verantwortlich für,warum es so heruntergekommen ist sondern die Idioten unter Kunden die dafür sorgen.
Tja, dazu müsste es zeitnah leer sein, vom Eigentümer zum Verkauf stehen und auch noch alle Planung dafür umgeschmissen werden. Meinst du ernsthaft, das wir irgendjemand so tun?
Wäre ein guter Schauplatz für die Sendung Shoppingqueen
„Beispielsweise befindet sich dort die einzige Drogerie – für 28.000 Menschen in Südstadt und Silberhöhe.“
Noch besser kann man die Realitätsferne der halleschen SPD nicht ausdrücken.
So ziemlich jeder Supermarkt in Halle, und damit auch in der Südstadt und Silberhöhe, bietet Drogerieartikel an. Das haben die Genossen offenbar noch immer nicht begriffen.
Die SPD macht Wahlkampf auf Kosten des Steuerzahlers und bedient sich dabei des billigen Populismus.
Komisch. Da ist Kaufland, da ist Lidl. Eine Apotheke hat es auch. Und trotzdem ist seit Jahren dm vor Ort und scheint zu laufen. Komisch, wie der Markt das regelt. Scheinbar haben die Genossen mehr begriffen als dir lieb ist. Vielleicht will Herr Neumann einen „gut bezahlten“ Arbeitsplatz im Landtag. Das ist der Ort, wo die FDP dann raus ist. Und natürlich: wenn er seine Arbeit gut macht, dann hat er auch Anspruch auf entsprechenden Lohn. Kann nicht jeder Gebrauchtwagenhändler werden. Und du siehst es doch selbst: ohne Leistung keine angemessene Bezahlung. Oder warum muss jemand mit 2 Abschlüssen zur Miete wohnen und sich eine Klimaanlage vom Steuerzahler erbetteln?
Die SPD will wieder das Einzige machen, was sie kann. Geld verschleudern, dann Steuern erhöhen. Afuera!
Wir wollen eine Prüfung, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Es gibt positive Beispiele aus anderen Städten, in Dessau gibt es beispielsweise gerade eine durchaus ähnliche Diskussion (mit einigen Unterschieden). Ich bin bei diesem wichtigen und schwierigen Thema für alle Ideen offen. Melden Sie sich gerne jederzeit!
Ihr Sozialisten verweist ja gerne mal auf andere Städte, wie zum Beispiel mit der „Bespaßung an den Haltestellen“. Es gibt auch andere Städte, die haben einen ganz tollen Stadtrat, der die Stadt nach vorne bringt und Halle, Halle hat eben „euch“ und damit wird nie etwas vorwärts gehen.
Ich wohne als täglich arbeitender Bürger in der Südstadt und ja, so wie es im Einkaufszenter Südstadt aussieht sieht es im ganzen Stadtteil aus. Bedankt euch bei den Jugendlichen und Möchtegernerwachsenen die dafür verantwortlich sind in was für einem desaströsen Zustand sich das Gebäude befindet.
Leider wird genau DAS nicht angesprochen. Der Zustand liegt vor Allem an den Leuten dort, die ihren Müll neben den vollen Mülleimer stellen, anstatt den Müll woanders zu entsorgen. Dem Problem kommt man leider nicht mit Geld und Malern bei, sondern es liegt einfach an dem charakterlichen Verfall der Leute, die den Einkaufswagen bis vor die Haustür nehmen und ihren Müll achtlos in der Gegend verteilen. Selbst wenn 100 Leute mal anpacken würden und Müll sammeln, würde es nach 3 Tagen wieder genau SO aussehen. Die Leute bekommen genau das Center, was sie tagtäglich hinterlassen.
Lasst das Center doch verrotten, vielleicht wird es dann platt gemacht und was neues gebaut.. wäre eh mal wieder Zeit.. obwohl so wie aktuell ist passt das super zu Deutschland 2025 😉
Dort in das Center könnte eine kleine ständige Polizeiwache einziehen. Das schreckt die Assis, Diebe und Ganoven ab.
Richtig. Siehe Neustadt.