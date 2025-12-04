Südstadtcenter künftig als “Rathaus Süd” mit Übernahme durch ein kommunales Unternehmen? Stadtratsantrag fordert Stadtverwaltung als Ankermieter, weiterer Laden gibt auf

Die Situation im Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle (Saale) spitzt sich immer weiter zu. Immer mehr Mieter geben auf, ziehen aus oder schließen ihre Läden ganz. Aktuell kündigt ein Modegeschäft in der Mall seine Schließung an. Überall liegt Müll herum, die Heizung ist abgestellt, die Toiletten verdreckt, Aufzüge sind defekt.

Nun soll die Stadt einspringen, fordert ein Stadtratsantrag der SPD. Unter anderem fordern die Sozialdemokraten einen Südstadt-Center-Gipfel mit allen relevanten Akteuren wie Eigentümer, Geschäften, Mitarbeitenden, Anwohnervertretern einzuberufen. Zudem soll die Verwaltung gemeinsam mit dem Vermieter ein Nutzungskonzept zur Verbesserung der Ordnung und Sauberkeit erarbeiten. Zudem soll die Stadtverwaltung prüfen, ob hier nicht ein “Rathaus Süd” mit öffentlichen Dienstleistungen und Treffpunkten als Ankermieter etabliert werden kann. Neben der Stadtbibliothek – deren Auszug die Stadt indes plant – gehören dazu auch weitere Servicestellen, wie eine Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde. Im Notfall könnte auch ein kommunales Unternehmen das Südstadt Center übernehmen, damit es weiter seine Funktion als Stadtteilzentrum und für öffentliche Daseinsvorsorge erfüllt, so der SPD-Antrag.

“Das Südstadt Center erfüllt nicht nur eine einfache Einkaufsfunktion und ist kein einfaches Gebäude in Privatbesitz”, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf. “Es ist der Mittelpunkt des oftmals vernachlässigten Südens der Stadt. Es bietet öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Beispielsweise befindet sich dort die einzige Drogerie – für 28.000 Menschen in Südstadt und Silberhöhe. Entsprechend ist es hervorragend durch Straßenbahn-, S-Bahn-, Auto-, Rad- und Fußverkehr angebunden.”

“Auch wenn die Verwaltung und der Oberbürgermeister das Center nicht selbst betreiben, bieten sich hier verschiedene Handlungsspielräume und -pflichten”, meint Eigendorf. “Diese reichen von einem engen Austausch mit Vermieter, Geschäften und Mitarbeitenden bis hin zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge.” Die Etablierung städtischer Dienstelistungen “würde sowohl heutigen Erwartungen an eine bürgerfreundliche, wohnortnahe Stadtverwaltung als auch den Anforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht.”

Eigendorf betont: “Es geht hierbei um Stadtentwicklung – in einem Stadtteil, der selten im Mittelpunkt steht. Für das Südstadt Center ist es noch nicht zu spät. Die Situation bietet die Chance, das Center im Sinne der Bevölkerung neu auszurichten.”