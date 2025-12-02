Linke Landtagsfraktion zerlegt sich ein Jahr vor der Landtagswahl: nächste Abgeordnete tritt aus – Nicole Anger kritisiert „Tribunal“ der Fraktionsspitze

Die Landtagsabgeordnete Nicole Anger hat die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt verlassen. Sie informierte den Landtagspräsidenten, dass sie ihre politische Arbeit künftig als fraktionslose Abgeordnete fortführen werde. Dies ist bereits der zweite Austritt aus der Linksfraktion in der laufenden Legislaturperiode, was die innerparteilichen Spannungen deutlich macht. Damit reduziert sich die Fraktion auf 10 Abgeordnete.

Austritt nach Disziplinierungsmaßnahme



Der Austritt erfolgt nach einem eskalierten internen Konflikt, den Nicole Anger bereits auf dem Landesparteitag offen angesprochen hatte. Sie kritisiert die internen Strukturen und den Umgang in der Fraktion scharf.In einem Statement begründet Anger ihren Schritt mit einem Mangel an Akzeptanz für Kritik und einem autoritären Stil innerhalb der Fraktion: „Der interne Umgang ist für eine linke Partei schlicht nicht akzeptabel: Entscheidungen werden konzentriert, Kritik abgeblockt, Verantwortung wird nur selektiv geteilt. Es geht mehr um Gefolgschaft als um Genossenschaft!“ Anger beschreibt mehrere Treffen mit der Fraktionsführung, die nicht dem Austausch, sondern der Disziplinierung gedient hätten. Nach dem Parteitag habe sie es abgelehnt, in einem nicht-öffentlichen Teil der Fraktion „zur Ordnung“ gerufen zu werden, da sie solche Formate nicht als Dialog, sondern als Tribunal empfinde.

Entzug der Zuständigkeiten als Auslöser



Der unmittelbare Auslöser für den Austritt scheint eine jüngste Entscheidung der Fraktion zu sein. Anger teilt mit, dass ihr sämtliche fachpolitischen Zuständigkeiten entzogen wurden. Sie interpretiert diesen Beschluss als klare machtpolitische Reaktion auf ihre geäußerte Kritik: „Die heutige Entscheidung der Fraktion, mir sämtliche fachpolitischen Zuständigkeiten zu entziehen, steht in keinem sachlichen Zusammenhang mit meiner parlamentarischen Arbeit. Sie ist eine eindeutig machtpolitische Reaktion auf meine Kritik – und bestätigt genau jene Strukturen, die ich benannt habe.“ Anger sieht in der Maßnahme eine Versuche, ihre Arbeit einzuschränken. Durch den Beschluss sei die Grundlage für eine gemeinsame parlamentarische Arbeit faktisch aufgehoben worden. „Eine Fraktion, die zentrale Werte unserer Partei missachtet, ist kein Ort, an dem ich bleiben kann.“

Zweiter Verlust in der Legislatur



Nicole Anger ist die zweite Abgeordnete, die der Linksfraktion in dieser Legislatur den Rücken kehrt. Bereits im Oktober 2024 hatte Henriette Quade ihren Austritt aus Fraktion und Partei erklärt. Damals war die Positionierung der Partei zum Nahostkonflikt der ausschlaggebende Punkt gewesen. Anger kündigte an, ihre parlamentarische Arbeit weiterhin unabhängig, verantwortungsbewusst und den sozialen Interessen der Menschen in Sachsen-Anhalt verpflichtet auszuüben. Sie dankte ihren Unterstützern und stellte klar: „Der Weg wird noch dauern. Aber Veränderung kommt.“

Fraktion fordert Mandatsrückgabe



Zum Austritt von Nicole Anger aus der Landtagsfraktion erklären Janina Böttger und Hendrik Lange, Landesvorsitzende der Partei Die Linke: „Als Landesvorsitzende nehmen wir mit Bedauern den Austritt von Nicole Anger aus der Landtagsfraktion zur Kenntnis. Für ihr bisher eingebrachtes fachliches Engagement und die inhaltliche Expertise bedanken wir uns. Nicole Anger hat ihr Mandat über die Landesliste der Partei Die Linke errungen, deshalb darf sie sich nicht außerhalb der Fraktion stellen. Mandate sind keine Privatangelegenheit. Wir fordern sie auf, ihr Mandat zurückzugeben, um eine starke Linke im Landtag zu gewährleisten. Die Linke sieht gerade jetzt den Kampf gegen den erstarkten Rechtsextremismus als eine der größten Aufgaben und Herausforderungen. Wir kämpfen gemeinsam mit den Menschen in Sachsen-Anhalt, dass Sachsen-Anhalt nicht weiter abgehängt wird, dass die rechten Kräfte nicht weiter an Einfluss gewinnen, weil sie mit einfachen Parolen Ängste schüren statt Lösungen anzubieten. Wir wollen, dass Sachsen-Anhalt zum Vorbild für sozialen Zusammenhalt, für gute Bildung, für starke Pflege, bezahlbares Leben und eine mutige Demokratie wird.“

Stefan Gebhardt, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke, betont: „Wir nehmen den Austritt von Nicole Anger aus der Fraktion zur Kenntnis. Klarstellen möchte ich als parlamentarischer Geschäftsführer, dass der Entzug der Sprecherinnenfunktionen in keinem Zusammenhang mit der von Nicole Anger geäußerten Kritik an der Fraktionsspitze steht. Diese Unterstellung weise ich deutlich zurück. Vielmehr mussten wir als Landtagsfraktion gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Fürsorgepflicht nachkommen. Als Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es unsere Pflicht, sich in solchen Fällen an die Seite der Belegschaft zu stellen und diese vor Angriffen zu verteidigen.“