Rasen weggebaggert: Flaniermeile am Mühlgraben bekommt Blumenzwiebeln

von · 4. Dezember 2025

14 Antworten

  1. Luft nach oben sagt:
    4. Dezember 2025 um 05:41 Uhr

    Noch schöner sind Blumenzwiebeln auf einer Wiese. Dafür braucht es Wildsorten, die sich selbst vermehren statt hochgezüchteter Sorten die nur im kahlen Acker überleben. Also die richtigen Arten und Sorten Zwiebeln. Dann noch Blumenwiese für den Sommer einsähen.. Das Gras kommt von alleine zurück. Und dann nur einmal, max. 2x pro Jahr hoch abmähen um Verbuschung zu verhindern. Dann muss man nicht jährlich bepflanzen und auch kein „Unkraut“ beseitigen.

  2. HALLEnser sagt:
    4. Dezember 2025 um 07:15 Uhr

    Die Stadt geht mit der Verschuldung zumindest mit schicken Blumen unter. Wenn nicht ein Hochwasser das auch noch wegspült.

  3. Baumfreund sagt:
    4. Dezember 2025 um 07:17 Uhr

    Blumenzwiebeln ok, aber das geht auch einfacher und Gartenbetrieb sollte das wissen.. Mit dem Spaten in den Rasen stechen- hebeln, Zwiebel einsetzen-Spaten rausziehen- Gras hübsch.

  4. JEB sagt:
    4. Dezember 2025 um 07:48 Uhr

    Ganz schöner Aufwand.
    Beim Blick auf das Bild zum Artikel fällt natürlich die beschmierte Wand auf, könnte man, wenn man dies schon nicht verhindern kann, wenigstens eine Graffity-Truppe finden, die dort ein „Gesamtwerk“ über die gesamte Wandfläche gestaltet. Beispiel Freiraumgalerie.

  5. On + On sagt:
    4. Dezember 2025 um 08:18 Uhr

    Wann werden endlich die Ghetto-Graffitis entfernt? Rebensdorf versprach vor der Baumaßnahme, dass die Wand mit hochwertigen Halle-Motiven gestaltet wird.

  6. Lubob sagt:
    4. Dezember 2025 um 10:35 Uhr

    Ich finde das Ufer gerade so gelungen, wie es ist. Auch wenn es künstlich angelegt ist, hat es eine gewisse Natürlichkeit. Blumenrabatte wirken auf mich immer etwas zwanghaft, spießig.
    Ich bin aber auch ein Freund von sogenannten Bauerngärten, in denen es bunt und vielfältig wuchert.

  7. Rob sagt:
    4. Dezember 2025 um 22:23 Uhr

    Kein Geld in der Kasse aber den eben erst angelegten rasen kosten aufwändig entfernen und mit Preis intensiven Blumen Zwiebel bepflanzen ! Das ganze im Hochwasser Bereich und dann für vlt 20 Leute die da in der gesamten woche mal da unten lang laufen! Das ist Geld Verschwendung vom feinsten und sollte Konsequenzen für die Entscheidenden Personen haben !
    Vlt kamen unsere Stadträte aber auch auf dem Weihnachtsmarkt auf die Idee nach dem 5 Sanddorn Bratapfel Glühwein !

