Rasen weggebaggert: Flaniermeile am Mühlgraben bekommt Blumenzwiebeln
Diese Woche standen plötzlich Bagger auf der Flaniermeile am Robert-Franz-Ring am Ufer des Mühlgrabens. Ein Streifen des Rasens wurde hier entfernt.
Doch im Frühjahr und Sommer soll es dann blühen.
Man plane “zeitnah die Einbringung von Blumenzwiebeln auf dem Areal”, sagt Stadtsprecher Drago Bock. “Zur Vorbereitung wurde der Rasen im Pflanzbereich oberflächlich abgetragen. Anschließend erfolgt das Abdecken und eine Rasen-Neuansaat.”
Noch schöner sind Blumenzwiebeln auf einer Wiese. Dafür braucht es Wildsorten, die sich selbst vermehren statt hochgezüchteter Sorten die nur im kahlen Acker überleben. Also die richtigen Arten und Sorten Zwiebeln. Dann noch Blumenwiese für den Sommer einsähen.. Das Gras kommt von alleine zurück. Und dann nur einmal, max. 2x pro Jahr hoch abmähen um Verbuschung zu verhindern. Dann muss man nicht jährlich bepflanzen und auch kein „Unkraut“ beseitigen.
Viel Spaß beim Kampf gegen den Verwaltungsfilz .
Die Stadt geht mit der Verschuldung zumindest mit schicken Blumen unter. Wenn nicht ein Hochwasser das auch noch wegspült.
Blumenzwiebeln ok, aber das geht auch einfacher und Gartenbetrieb sollte das wissen.. Mit dem Spaten in den Rasen stechen- hebeln, Zwiebel einsetzen-Spaten rausziehen- Gras hübsch.
Ja, der Aufwand wundert mich auch. Wer erteilt solche Aufträge?
Und überhaupt: es gibt doch blühende Pflanzen, die an Flussufer gehören. Die würden da auch sehr schön aussehen.
„Pflanzen, die an Flussufer gehören“
Ich würde Kartoffeln und Kohlrabi empfehlen. Da können die Flanierer und Grüne sich verpflegen auf der Wanderung.
Ganz schöner Aufwand.
Beim Blick auf das Bild zum Artikel fällt natürlich die beschmierte Wand auf, könnte man, wenn man dies schon nicht verhindern kann, wenigstens eine Graffity-Truppe finden, die dort ein „Gesamtwerk“ über die gesamte Wandfläche gestaltet. Beispiel Freiraumgalerie.
Wann werden endlich die Ghetto-Graffitis entfernt? Rebensdorf versprach vor der Baumaßnahme, dass die Wand mit hochwertigen Halle-Motiven gestaltet wird.
Stadtverwaltung und Herr Rebenstorf versprechen viel, wenn der Verwaltungstag lang ist!
Außer auf Bildern im Internet – wann, wo und wie hast du die „Ghetto-Graffitis“ jemals gesehen?
Ich finde das Ufer gerade so gelungen, wie es ist. Auch wenn es künstlich angelegt ist, hat es eine gewisse Natürlichkeit. Blumenrabatte wirken auf mich immer etwas zwanghaft, spießig.
Ich bin aber auch ein Freund von sogenannten Bauerngärten, in denen es bunt und vielfältig wuchert.
Meinst du Rüben und Salatgurken?
Kein Geld in der Kasse aber den eben erst angelegten rasen kosten aufwändig entfernen und mit Preis intensiven Blumen Zwiebel bepflanzen ! Das ganze im Hochwasser Bereich und dann für vlt 20 Leute die da in der gesamten woche mal da unten lang laufen! Das ist Geld Verschwendung vom feinsten und sollte Konsequenzen für die Entscheidenden Personen haben !
Vlt kamen unsere Stadträte aber auch auf dem Weihnachtsmarkt auf die Idee nach dem 5 Sanddorn Bratapfel Glühwein !