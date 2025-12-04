Rasen weggebaggert: Flaniermeile am Mühlgraben bekommt Blumenzwiebeln

Diese Woche standen plötzlich Bagger auf der Flaniermeile am Robert-Franz-Ring am Ufer des Mühlgrabens. Ein Streifen des Rasens wurde hier entfernt.

Doch im Frühjahr und Sommer soll es dann blühen.



Man plane “zeitnah die Einbringung von Blumenzwiebeln auf dem Areal”, sagt Stadtsprecher Drago Bock. “Zur Vorbereitung wurde der Rasen im Pflanzbereich oberflächlich abgetragen. Anschließend erfolgt das Abdecken und eine Rasen-Neuansaat.”

