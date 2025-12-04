Nach vollständiger Modernisierung wieder geöffnet: Aus NP in Lochau ist nah & gut geworden

Bis zum 31. Oktober war der Markt an der Hauptstraße im Schkopauer Ortsteil Lochau ein NP-Markt. Am 1. November übernahm der EDEKA-Kaufmann Martin Leue das Objekt und am 20. November begann schon die Modernisierung, die erste seit rund sieben Jahren. Innerhalb von zehn Arbeitstagen wurde der Laden „einmal auf links gedreht“. „Das ist eine ordentliche Leistung für den Umbau eines solchen Objektes“, sagte Leue, der seit mehr als 30 Jahre im EDEKA-Konzern tätig ist. „Heute Abend, 20 oder 21 Uhr wird es schon werden, sind wir dann fertig.“ Vor drei Jahren übernahm Leue seinen ersten Laden und auch dieser wurde nach kurzer Zeit umgebaut. „Man ist routinierter, aber es bleibt dennoch eine Herausforderung, wirklich fertig zu werden.“



Es gebe ein erweitertes, ein größeres Angebot. So werden jetzt Präsentkörbe angeboten, es gibt einen Lotto-Shop und neue elektronische Preisschilder. Neben den zwei vollständig neuen Kassen gibt es ebenfalls eine SB-Kasse an der mit Karte gezahlt werden kann. Stammkunden wird auffallen, dass sich neben den breiteren Gängen vor allem der Eingangsbereich offener und freundlicher präsentiert. Wie in vielen anderen Märkten üblich gelangt man jetzt direkt in den Frischebereich mit Obst und Gemüse, mit angeschlossenem Backshop. „Der Markt wirkt jetzt freundlich, offen, frisch.“ Auf die Frage, wie er in die Zukunft blickt, ob noch ein weiterer Markt hinzu kommt, lächelt Leue und sagt ehrlich: „Zwei Läden reichen…“



Auf rund 750 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der neue nah & gut-Markt rund 12.000 Artikel an. Eine moderne und übersichtliche Einrichtung, angenehmes Licht, dezente Farben und eine Sortimentsergänzung überzeugen im nah & gut-Markt und bieten Einkaufskomfort im Wohlfühlambiente – für alle Generationen. Beleuchtet wird der Markt zu 100 Prozent über energiesparende LED-Systeme.

Im Überblick: nah & gut Leue, Hauptstraße 1H, 06258 Schkopau/Lochau

Verkaufsfläche: 750 Quadratmeter

Artikel: 12.000

Mitarbeitende: 14

Kassen: 2 + eine SB-Kasse

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr