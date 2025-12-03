Du bist Halle

Neues Weihnachtsvideo der Feuerwehr in Halle (Saale)

von · 3. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Gandalf sagt:
    4. Dezember 2025 um 10:11 Uhr

    Feuerwehrfrauen und -männer… einfach nur Helden!!! Danke für Euren Einsatz, nicht nur zum Jahresende!!!

  2. Daniel M. sagt:
    4. Dezember 2025 um 11:12 Uhr

    Wieder sehr gelungen. Danke dafür.

