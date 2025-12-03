Neues Weihnachtsvideo der Feuerwehr in Halle (Saale)

Auch in diesem Jahr haben die Kameraden der Südwache wieder ein Weihnachtsvideo aufgenommen und bei Instagram veröffentlicht. Mittlerweile ist das schon Tradition bei der halleschen Feuerwehr.

Feuerwehrleute sitzten gemütlich auf der Couch am Adventsgesteck. Doch dann erklingt der Alarm: „Brand Christbaum, Am Nordpol 1“ ist die Adresse. Sofort machen sich die Kameraden auf den Weg, doch vorher werden noch die Kerzen ausgepustet. „Du gehst raus, Kerzen aus“, wird den Zuschauern gleich mit auf den Weg gegeben. Wichtige Tipps daneben: Adventskranz frisch halten, denn vertrocknete Zweige fangen schneller Feuer. Alternativ kann man natürlich auch LED-Kerzen verwenden.

Am Weihnachtsbaum leuchten oft noch alte Lichterketten. Nur geprüfte Lichterketten sollte man verwenden und Mehrfachsteckdosen nicht überlasten, heißt es von der Feuerwehr. Fettbrände in der Küche sollte man niemals mit Wasser löschen.

Zum Abschluss singen die Kameraden noch gemeinsam „Oh Tannenbaum“. Und die wichtige Info zum Schluss: im Notfall die 112 wählen.