Unbekannte spannen Kette über den Fahrradweg an der Kirchteichpromenade

Durch einen namentlich bekannten Zeugen wurde heute gegen 07:00 Uhr ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr im Bereich Kirchteichpromenade in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde durch den/die unbekannten Täter eine Kette mittels zwei Fahrradschlössern zwischen zwei der vier im Bereich des dortigen Fahrradweges verbauten Poller verspannt. Durch die Polizei wurden die Fahrradschlösser und die Kette sichergestellt und die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet.

